多名旅美球員接經典賽徵詢 林昱珉、鄭宗哲等人意願高

活力十足、躍躍欲試，台灣青棒菁英訓練營的40位球員，把握4天營隊的最後一天，向中職與旅美的學長們好好學習。

桃園市平鎮高中棒球隊球員蔡辰瀧說道，「模擬投手丘前守備就很刺激，非常狠的競賽，他打超快、爆快。」

桃園市平鎮高中棒球隊球員吳丞顥表示，「我剛沒有接到他的球，剛很早就輸了，太爛了、守備太爛了，要加強。」

傳承經驗是主要目標，世界12強冠軍班底、響尾蛇隊3A投手林昱珉更對學弟們說，不要被網路影片或留言影響心態。

亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉說：「把自己的心態調整好，投球前就是把自己的呼吸調整好，上去就只有一件事情，就是丟好球三振他，然後幫球隊贏得勝利。」

這個球季在3A起起伏伏，林昱珉以自身經驗強調心態調整的重要，而他說，明年將提早回美國，讓球團有機會發現增強的部分，若能打經典賽也是很好的機會。

林昱珉表示，「畢竟經典賽可以算是棒球裡面最大、最盛事的一個比賽，那我自己當然是很有意願。」

除了林昱珉，效力海盜體系的陳柏毓和鄭宗哲、效力老虎體系的李灝宇也表示，接獲徵詢，有很高意願打經典賽。

匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓透露，「我自己也是有很高的意願想要參加這個比賽，然後想跟大家一起打球。」

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲認為，「對我自己啦，我覺得就是那種短期比賽，你不能輸，然後那個專注度，我覺得是拉真的蠻高的，我覺得我也想要再次找尋那種感覺。」

底特律老虎隊3A內野手李灝宇則說：「大谷翔平、山本由伸這些，就是如果有機會的話，是真的想要自己站上去，然後想要知道頂尖投手的差別在哪裡。」

中華隊敲定43人名單後，球員們陸續被問及徵詢情況，到目前為此皆表示高度意願，卻也強調還有約3個月時間，仍得看身體調整，與球團溝通，最後能否確定參賽，接近經典賽時才會明朗。