又有現役軍人成為共諜！一名港中國商人丁小琥，10多年前透過宗教交流來台，2018年起被交付滲透任務，透過退役軍官，吸收多名陸軍與空軍現役軍官與其親屬，除要求他們蒐集機敏資料，更要他們未來兩岸開戰時，必須消極不抵抗，高檢署依國安法等罪，將八人起訴。

從囚車上下來，面無表情的男子，是香港籍中國商人丁小琥，因涉犯共諜案遭檢方聲押。

多名現役軍官遭港商吸收成共諜 8人依國安法起訴

港籍中國商人丁小琥，涉嫌吸收現役軍官成共諜，遭檢方依國安法等罪起訴。（圖／民視新聞）除了商人身份，丁小琥也是長沙市人大委員與宗教人士，10多年前開始透過媽祖交流多次來台，2018年起被交付滲透任務，先後找了張姓特助、何姓商人、王姓與譚姓兩位退役中校，四人為組織核心，並吸收包括陸軍、空軍等多名現役軍官與其親屬，要求蒐集部隊機敏資料外，也遊說同袍若兩岸開戰，必須率部屬消極不抵抗，丁小琥也將中國官方提供的工作費，透過地下匯兌轉了上千萬到台灣，用來獎勵聽話人員，高檢署獲報後與北檢共同偵辦，依國安法等罪將八人起訴。

國防部副發言人喬福駿：「當前的安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並且積極在台發展組織，國防部對於少數官兵，違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈的譴責，目前已全面落實，國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並且持續深化反情報教育，提升官兵安全意識。」

陸委會示警中國對台滲透六大手法，包括派間諜滲透到台灣各政黨內。（圖／陸委會臉書）但中國滲透目標還不只台灣國軍，陸委會示警中國對台滲透六大手法，包括派間諜滲透到台灣各政黨，企圖撕裂我國社會，但藍營立委似乎不太認同。

立委（國）羅智強：「它（陸委會）說派間諜，滲透到台灣各政黨，應該改成派間諜，滲透到台灣民進黨這比較正確。」

立委（民）林楚茵：「民進黨就是因為反共，所以共產黨才需要，煞費苦心的滲透民進黨，倒是國民黨就是因為，早就跟中共不分你我融為一體，根本不需要滲透，因為他們早就已經是一家人自己人。」

中國對台滲透沒停過，國人若不能警覺，甚至配合，恐怕將成重大國安破口。

