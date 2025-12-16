多名病患急送ICU！營養師揭禍首竟是「這類料理」：心臟病患要避開

[Newtalk新聞] 天氣轉冷，民眾愛吃麻油雞、薑母鴨暖身，總以為經燉煮或點火燃燒就能把酒精揮發殆盡，但這其實是嚴重迷思。近期加護病房連續出現多起心肌梗塞案例，發病前都曾食用這類進補料理。營養師趙強示警，烹調無法完全去除酒精，即便點火燒過仍殘留高濃度酒精，加上高油脂特性，恐成為三高族群的奪命殺手。





營養師趙強指出，不少民眾對於「加酒烹調的料理，點火燒過，酒精就沒了嗎？」抱持錯誤觀念。根據研究報告顯示，事實上「烹調不能將酒精完全去除」，即便將加酒的料理點火燒至火焰自動熄滅，結果竟然還可以「殘留百分之75的酒精量」。這意味著民眾在享用這些以為已經去醇的料理時，其實攝入了遠超乎預期的酒精含量。

趙強說明，依據哈洛德‧馬基引述發表於美國飲食協會期刊（Journal of the American Dietetic Association）的研究數據，酒精殘留量與烹調時間長短密切相關，但難以完全消除。短時間烹調如15分鐘，酒精殘留量高達40%，30分鐘剩35%，60分鐘則還有25%；即便是長時間燉煮，90分鐘仍殘留20%，120分鐘剩10%，就算燉煮長達150分鐘，鍋內也還有5%的酒精殘留，顯示酒精極難透過加熱完全揮發。





隨著氣溫下降，天氣開始變冷，總有人想吃熱呼呼的料理。但趙強表示，選擇大量加酒的料理，例如「麻油雞、羊肉爐、薑母鴨」等，其實「並不是好選擇」。這類進補料理不只有酒的問題，可能同時會帶來「大量的油脂」，對於身體負擔極大。





趙強進一步強調，尤其是有「心臟病、高血壓、高血脂」病史的人，為了自身安全，「還是不吃這類食物比較好」。趙強透露，近一個月他在「心臟內科加護病房」就實際遇過幾個「心肌梗塞」的個案，這些患者在發作前「都吃了這類料理」。這顯示高濃度酒精殘留加上高油脂飲食，極易誘發心血管急症，民眾在冬日進補時務必提高警覺，切勿聽信酒精點火燒光就沒事的說法，以免補身不成反傷身。

