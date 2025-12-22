多名藍委赴中參加台商活動 綠委籲勿再阻擋報備國安法案

國民黨立委翁曉玲21日透過臉書分享，赴廈門參加台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，還附上一張跟台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴的合照。除了翁曉玲之外，有媒體報導參與的立委還包括林思銘、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人。

國民黨立委陳玉珍表示，「民進黨政府自己沒有能力處理大陸事務，那對於這些願意奉獻心力，關心台胞、關心台生、關心台商的我們這些民意代表，又要扣上一頂又一頂的大帽子。沒有鬼鬼祟祟赴中這件事情，就算去中國大陸也是光明正大。」

國民黨立委翁曉玲強調，「我們是自己自費的行程，這個難道是犯了什麼滔天大罪嗎？陸委會你今天做不到的事情，讓在野黨的委員們去做，你應該是給我們肯定，而不是在那裡阻撓、在那裡抹黑。」

陳玉珍坦承代為邀請其他藍委，翁曉玲則強調是自費參加活動。對此，民進黨立院黨團要求相關委員回台後，以實際行動證明並未赴中領旨，不要再阻擋赴中報備國安法案及國防軍備預算。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「我們在這裡直接點名去中國的這7位國民黨立委，不管你們是去那邊跟台商交朋友也好，還是要去跟中國台辦人士見面也好，如果你們真的沒有接受任何的指示，回到台灣來到了立法院，在明天召開的程序委員會，我們就看你實際上的作為有沒有將赴中報備的法案納入審查。」

民進黨團書記長陳培瑜則強調，立委赴中納管的國安法案，在多位委員提案下已經遭阻擋達751次，而該報備機制僅為提醒風險，並非許可制，也未限制委員行動與言論自由，仍遭國民黨全面杯葛。