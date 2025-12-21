多名藍委「一下班就迫不及待揪團去中國」張育萌：在鬼鬼祟祟什麼

張育萌質疑，國民黨立委「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動嗎？ 圖：翻攝張育萌臉書

[Newtalk新聞] 中共近年持續加大對台文攻武嚇、威脅要以軍事暴力手段侵吞台灣，同時進行統戰滲透，危及台灣的主權與安全。台商界盛傳，中國接觸在野政治人物，試圖透過他們擋下政府提出的國防特別預算與重要國安修法。國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，聲稱是要參加台商協會活動，同黨立委葉元之亦搭乘同一班機，格外引人關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，國民黨立委都是一下班就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動嗎？

張育萌發文寫道，翁曉玲在機場被媒體堵到時被追問「有機會見到中國官員？」、「有其他立委同行？」等問題，都用一句「我不曉得」帶過，而後續馬上被抓包葉元之也是搭同班飛機。張育萌傻眼直呼：「我的老天呀，堂堂一個國會議員到國外『開會』，會見到誰都不曉得，有沒有其他委員一起開，也都一問三不知。這是失智的前兆嗎？」他直言：「抵達廈門，比預期稍晚8分鐘。國會議員出國，又不是什麼違法的事。開大門走大路有什麼難的？到底在鬼鬼祟祟什麼？」

張育萌提到，國民黨立委林思銘20日受訪時「不小心說溜嘴，說『廈門台商協會的會長是新竹鄉親』，他接受邀請抵達廈門，是『非常正當的活動』。」張育萌強調：「照林思銘說的順藤摸瓜——名義上是去參加廈門台商協會33週年的活動。中國有一拖拉庫台商協會。但『廈門台商協會』可不是一般的台商組織。2020年總統大選前，廈門台商協會就利用組織，企圖影響選舉結果。」

張育萌進一步舉例：「2019年12月7日，廈門台商協會舉辦『返鄉投票大會』，要動員5000位協會的會員，回到台灣投票。2022年，台灣地方選舉前夕，當時廈門台商協會會長是吳家瑩，他趕在中共二十大開幕日，表態『我們堅信，台灣問題一定會得到徹底解決，中國終將完成國家統一。』還喊話廣大台商台企，要站在『民族大義一邊』，堅定與台獨分裂勢力劃清界線。」

張育萌指出：「如果把名字遮住，我都分不清楚這是台商發言，還是中共官方文稿了。最離譜的是，今年海基會舉辦台商春酒聯誼活動。以前，海基會主辦活動，台商願意來參加，彼此當然都和和氣氣。結果，廈門台商協會的副會長葉永松竟然在賴清德總統致詞時，鬧場喊話『當家不鬧事』、『台商都不希望大罷免』。這位葉永松也不是平凡人，不只在台商組織擔任副會長，同時也是廈門一帶一路委員會的主委。」

張育萌續指：「當時，葉永松鬧事後，就是現任會長韓螢煥出來接棒說「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢？好了。現在，林思銘說，『韓會長是新竹鄉親』，所以他特地跑去廈門獻上祝福，是非常正當的活動。請問『韓會長是新竹鄉親』，林思銘也是新竹立委，你們不能約在新竹見面嗎？還是新竹就不能祝賀？國民黨立委都是一下班，就迫不及待『揪團』跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？」

