多名資深操盤手警告：AI已成「史詩級泡沫」 一旦破滅難以想像

華爾街知名基金操盤手，電影「大賣空」的原型人物「麥可．貝瑞」表示，AI泡沫已經大到難以想像，如果是他，他一定放空OpenAI。

電影《大賣空》的主角原型，華爾街基金操盤手貝瑞最近針對「AI泡沫」發出嚴厲警告，他指出，這股AI熱潮，已經形成「史詩級泡沫」，而且幾乎沒有任何力量能阻止泡沫破裂，最終恐怕將拖垮股市與整體經濟。（葉柏毅報導）

貝瑞這番針對「AI泡沫」的評論，是回應前富達明星基金經理人諾伯的貼文，諾伯對目前的AI熱潮，也表示過熱跡象明顯，這個經濟大泡沫，隨時有可能破裂。

貝瑞在社群平台「X」上發文指出，各國政府應該會不惜一切代價，以拯救AI泡沫、拯救市場，進而拯救經濟。但問題在於，這個泡沫已經「大到救不了」了。貝瑞已經不是第一天看空AI了，他在去年底就曾經發文指出，知名AI實驗室「OpneAI」，設定8年內要投入1.4 兆美元的支出目標，是「異想天開」。貝瑞也多次將OpenAI，與網路泡沫時代的災難案例相提並論。他曾經提到，「OpenAI」就像是之前紅極一時，但之後頹然傾倒的網路瀏覽器公司「網景」（Netscape）一樣，儘管大量燒錢，但是註定失敗。

值得注意的是，長期研究資產泡沫，曾經精準預言 2000年網路泡沫與2008年金融海嘯的傳奇股市投資人，GMO投資公司共同創辦人葛蘭瑟姆最近也直言，AI泡沫不會破滅的機率，「幾乎等於零」。