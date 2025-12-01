多名選務人員崩潰輕生！46歲師痛哭求母「照顧4幼女」影片瘋傳…基層血汗日常曝光

印度基層選務人員因工作壓力爆發輕生潮。圖／翻攝自X

印度近幾週已發生多名投票站選務人員（Booth-Level Officer，BLO）在全國選民名冊「特別密集修訂」（Special Intensive Revision，SIR）期間，疑因不堪工作壓力而輕生，引發各界關注。北方邦一名46歲的選務人員近日更在輕生前留下道別影片，除了向家人道歉，也懇求母親幫忙照顧4名年幼的女兒，讓外界再度聚焦印度基層選務人員的巨大負擔與不合理工作量。

根據今日印度（India Today）等印度媒體報導，本次SIR涉及印度12個邦，大規模調查也讓第一線人力面臨極高壓力，多名選務人員更在近數週陸續傳出輕生噩耗。北方邦摩拉達巴德（Moradabad）一名46歲的助理教師薩維什辛格（Sarvesh Singh）10月7日首次被指派擔任選務人員，負責協助選民填名造冊並上傳資料，然而這份工作卻成為壓垮他的最後一根稻草。

辛格在輕生前錄下的痛哭道別影片也在網上瘋傳，只見辛格在影片中泣不成聲地表示，他已經日以繼夜地努力工作，幾乎有20天沒怎麼睡過覺，但還是無法完成造冊工作：「別人都能做到，只有我做不到」。辛格也在影片中向母親與妹妹道歉：「媽媽，請照顧我的女兒們，請原諒我。我沒有辦法完成任務，我要離開這個世界了。對不起，姐姐，以後請照顧我的孩子。」

辛格的妻子芭布莉黛薇（Babli Devi）11月30日在家中儲藏室發現丈夫上吊輕生後，嚇得立刻報警。警方獲報後立即趕往現場，並在遺體旁找到一封手寫遺書，收件人署名為地區基礎教育官員，調查後證實遺書內容屬實，只見辛格在遺書中寫道：「我日以繼夜地工作，但還是無法達到SIR的目標，焦慮讓我的夜晚時分痛苦，我每天只能睡2、3個小時。」

地區行政首長（District Magistrate）也表示：「初步資訊顯示為輕生，他的工作品質很卓越，目前行政與警方都在調查此案，我們也會儘力協助家屬」。報導指出，辛格過世後，印度選舉委員會（ECI）不久後也宣布，將SIR資料收集時程延後1週，以便選民有更多時間確認選名冊是否正確登記，同時也將選務人員所需繳交的缺席、遷移、死亡與重複名冊選民等名單期限延後7天。

印度選務人員有多忙？

同樣46歲的泰米爾納德邦北部政府學校午餐廚師莫希尼（Mohini，化名）也是被指派的選務人員，她日前受訪時也分享身為印度基層選務人員的工作日常，工作量多得讓外界咋舌。莫希尼的一天從早上5時開始，起床洗漱、打掃家裡、替子女準備早午餐後，就要在上午9時30分前抵達學校廚房，準備學生們的午餐，本就已經繁忙的工作，在莫希尼被安排擔任選務人員後更是毫無喘息空間。

在為大量學生準備午餐的繁忙過程中，莫希尼的還得接到各式各樣的來電，包括選民詢問問題、選務官員確認進度等，甚至還有選民在晚間10時致電索取表格。學校廚師的工作結束後，從學校下班的莫希尼接著再搭公車前往收集選民名冊的地區，而她所負責的範圍共有850名選民，沒有機車的莫希尼只能1戶1戶上門，協助選民填好資料、核對表單、回收表格等。

回收名冊的過程並不簡單，莫希尼也面臨過各種狀況，包括有第6次登門的住戶讓她「2天後再來」、有住戶每次都在睡覺、曾被住戶家中惡犬追擊等等，而在這4至6小時的過程中因為擔憂會被住戶拒絕借用廁所，所以莫希尼幾乎完全不敢喝水。結束當天的回收工作後，莫希尼深夜時分還要清點表格，這期間還會被主管催促趕快上交表格，接著又要徒步1.5 公里回到公車站，才能搭上回家的公車。

從辛格到莫希尼，印度基層選務人員的日常壓力遠超常人想像，包括完全外勤及漫長的工作時長、走訪數百戶到上千戶、眾多資料收集與回報，還得面對來自民眾、主管、選委會的多方壓力，缺乏交通工具的選務人員同樣也缺乏休息時間。正因如此，在SIR密集展開的這段期間，多名選務人員疑似崩潰輕生事件不斷出現，引發印度社會對「選務勞動」的全面檢討。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



