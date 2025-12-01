多名選務人員崩潰輕生！46歲師痛哭求母「照顧4幼女」影片瘋傳…基層血汗日常曝光
印度近幾週已發生多名投票站選務人員（Booth-Level Officer，BLO）在全國選民名冊「特別密集修訂」（Special Intensive Revision，SIR）期間，疑因不堪工作壓力而輕生，引發各界關注。北方邦一名46歲的選務人員近日更在輕生前留下道別影片，除了向家人道歉，也懇求母親幫忙照顧4名年幼的女兒，讓外界再度聚焦印度基層選務人員的巨大負擔與不合理工作量。
印度選務人員壓力太大！他崩潰向老母女兒道別後輕生
根據今日印度（India Today）等印度媒體報導，本次SIR涉及印度12個邦，大規模調查也讓第一線人力面臨極高壓力，多名選務人員更在近數週陸續傳出輕生噩耗。北方邦摩拉達巴德（Moradabad）一名46歲的助理教師薩維什辛格（Sarvesh Singh）10月7日首次被指派擔任選務人員，負責協助選民填名造冊並上傳資料，然而這份工作卻成為壓垮他的最後一根稻草。
辛格在輕生前錄下的痛哭道別影片也在網上瘋傳，只見辛格在影片中泣不成聲地表示，他已經日以繼夜地努力工作，幾乎有20天沒怎麼睡過覺，但還是無法完成造冊工作：「別人都能做到，只有我做不到」。辛格也在影片中向母親與妹妹道歉：「媽媽，請照顧我的女兒們，請原諒我。我沒有辦法完成任務，我要離開這個世界了。對不起，姐姐，以後請照顧我的孩子。」
辛格的妻子芭布莉黛薇（Babli Devi）11月30日在家中儲藏室發現丈夫上吊輕生後，嚇得立刻報警。警方獲報後立即趕往現場，並在遺體旁找到一封手寫遺書，收件人署名為地區基礎教育官員，調查後證實遺書內容屬實，只見辛格在遺書中寫道：「我日以繼夜地工作，但還是無法達到SIR的目標，焦慮讓我的夜晚時分痛苦，我每天只能睡2、3個小時。」
地區行政首長（District Magistrate）也表示：「初步資訊顯示為輕生，他的工作品質很卓越，目前行政與警方都在調查此案，我們也會儘力協助家屬」。報導指出，辛格過世後，印度選舉委員會（ECI）不久後也宣布，將SIR資料收集時程延後1週，以便選民有更多時間確認選名冊是否正確登記，同時也將選務人員所需繳交的缺席、遷移、死亡與重複名冊選民等名單期限延後7天。
印度選務人員有多忙？
同樣46歲的泰米爾納德邦北部政府學校午餐廚師莫希尼（Mohini，化名）也是被指派的選務人員，她日前受訪時也分享身為印度基層選務人員的工作日常，工作量多得讓外界咋舌。莫希尼的一天從早上5時開始，起床洗漱、打掃家裡、替子女準備早午餐後，就要在上午9時30分前抵達學校廚房，準備學生們的午餐，本就已經繁忙的工作，在莫希尼被安排擔任選務人員後更是毫無喘息空間。
在為大量學生準備午餐的繁忙過程中，莫希尼的還得接到各式各樣的來電，包括選民詢問問題、選務官員確認進度等，甚至還有選民在晚間10時致電索取表格。學校廚師的工作結束後，從學校下班的莫希尼接著再搭公車前往收集選民名冊的地區，而她所負責的範圍共有850名選民，沒有機車的莫希尼只能1戶1戶上門，協助選民填好資料、核對表單、回收表格等。
回收名冊的過程並不簡單，莫希尼也面臨過各種狀況，包括有第6次登門的住戶讓她「2天後再來」、有住戶每次都在睡覺、曾被住戶家中惡犬追擊等等，而在這4至6小時的過程中因為擔憂會被住戶拒絕借用廁所，所以莫希尼幾乎完全不敢喝水。結束當天的回收工作後，莫希尼深夜時分還要清點表格，這期間還會被主管催促趕快上交表格，接著又要徒步1.5 公里回到公車站，才能搭上回家的公車。
從辛格到莫希尼，印度基層選務人員的日常壓力遠超常人想像，包括完全外勤及漫長的工作時長、走訪數百戶到上千戶、眾多資料收集與回報，還得面對來自民眾、主管、選委會的多方壓力，缺乏交通工具的選務人員同樣也缺乏休息時間。正因如此，在SIR密集展開的這段期間，多名選務人員疑似崩潰輕生事件不斷出現，引發印度社會對「選務勞動」的全面檢討。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
回到原文
更多鏡報報導
雅加達下令「禁吃狗肉」 饕客怒：上帝創造牠們就是為了讓人吃
這AI訂位平台有詐！多店家貼公告「沒有合作」 千元代訂費幾近餐費
大馬健身房藏「男男多人基地」...這理由讓外國人也慕名朝聖 201人遭逮下場曝光
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 4 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 20 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 6 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 8 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前