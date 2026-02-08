多名《世紀血案》演員道歉稱遭欺瞞！姚文智籲解除合約、公布劇本

「世紀血案」演員楊小黎、李千娜、夏騰宏、簡嫚書、寇世勳1日出席殺青記者會。 圖：費思兔文化/提供

[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，「世紀血案」演員寇世勳強調該片「沒有意識形態」。民進黨前立委姚文智呼籲，演員唯一能亡羊補牢的就是解除合約。要求撤除影片中所有影像，並公佈製作方提供的全本劇本。讓大家知道什麼是「沒有意識形態」。

1980年2月28日美麗島軍事大審受刑人林義雄的母親與兩位雙胞胎女兒在家裡遭到殺害，時過46年命案成為懸案，如今被翻拍成電影「世紀血案」，卻未經當事人同意也沒有進行田調訪談等程序就拍攝 ，引起輿論譁然，事件延燒多日，「世紀血案」演員楊小黎、李千娜、夏騰宏、簡嫚書發聲道歉並指控製作方「欺瞞」他們「已徵得受難家屬林義雄等人同意」。

簡嫚書、夏騰宏表明「將不再參與該片的任何後續」，李千娜則表示會把參與此片的全數片酬捐贈給林義雄創辦的慈林教育基金會。對此。姚文智發文寫道：「好像除了說「沒有意識形態」的那個演員，其他都道歉了。但是就這部片來說，為害仍會繼續，道歉是沒用的，捐錢給慈林？慈林不會收的；不上通告宣傳？也是廢話，難道被騙不夠？」

姚文智指出：「道歉的演員都說是製作方『欺瞞』他們「已徵得受難家屬林義雄等人同意」，那麼對你們來說，唯一能亡羊補牢的。就是立即：1、解除合約，並要求撤除影片中所有影像，讓這部戲無法完成。（別說你的合約也被騙）2、公佈製作方提供的全本劇本！讓大家知道什麼是『沒有意識形態』？ 也讓大家進一步猜想這怪怪的公司所為何來。」

姚文智續指：「如果演員可以這樣做，我就拜託大家要『容錯』（forgiveness)，既然已無法播映，也就不用擔心在拒看、拒映、拒訂（串流）之後，他們還在中國大映特映。（從托夢知：一次踩了我兩條底線）」網友回應：「演員沒有做出真正的行動，那他們的道歉就只存在口頭而已」、「解除合約，公布劇本，讓一切透明化，交由公眾判斷」。

