多吸多健康？「聞屁臭味」可降患阿茲海默症風險 美研究：有逆轉可能

生活中心／綜合報導

放屁是人體正常、健康的生理反應，但每每聽到他人放屁時往往會先憋氣，深怕聞到惡臭味。據了解，人體會自然產生「硫化氫」，這是造成放屁臭味的主要來源氣體。經美國研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide ）在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。

據外媒「獨立報」指出，經約翰霍普金斯大學醫學院於2021年發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究表明，「Tau蛋白」在神經細胞內的異常堆積與阿茲海默症密切相關，而硫化氫可能具備阻斷這種有害過程的能力。

廣告 廣告

科學家們也強調，這種常被視為臭味來源的氣體「硫化氫」，在低濃度下竟可能成為保護腦細胞、降低罹患阿茲海默症風險的關鍵物質。並依小鼠實驗中數據顯示，接受硫化氫治療的阿茲海默症模型小鼠表現出顯著改善。

透過研究結果可見，這些小鼠的認知與運動功能比未治療組提升約50%，記憶測試中能更準確記住平台位置，活動力也明顯優於對照組。研究團隊在新聞稿中表示，這些發現暗示阿茲海默症部分行為表現有被逆轉的可能性。

對此，研究第一作者丹尼爾・喬維納佐（Daniel Giovinazzo）解釋，「了解這串反應過程，對設計能阻止Tau蛋白異常堆積的療法相當關鍵，而硫化氫正具這種阻斷作用」，可證實硫化氫在神經保護中的重要性，科學家們也透過化學分析發現，「硫化氫」與一種名為GSK3β的常見酵素之間存在重要關聯。

更多三立新聞網報導

台中某駕訓班學員「誤踩油門」暴衝撞候考區⋯桌椅倒一片 教練嚇壞逃命

彰化大賣場上演活春宮！夫妻赤裸「激情交疊」全放送 路過民眾錄下

酒駕撞死醫大生！洗車工沉默未致歉「見主播爸憤離席」喊：知錯了求輕判

6杯酒灌醉小女友！渣男友「揪友搞3P」還拍下連結過程 遭逮變孬求減刑

