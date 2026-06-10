多呼吸一次都是奢侈 《逃出鯨吞》讓人喘不過氣

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《逃出鯨吞》已思念亡父的潛水員，想回到海裡重尋父親生前留下的蹤跡，卻碰上前所未有的遭遇。（20世紀影業提供）

俗話說「鯨吞蠶食」，用來比喻併吞、侵佔的意思，但大家可曾想過，真正被鯨魚吞下去，會是什麼狀況？深海求生驚悚電影《逃出鯨吞》（Whalefall），就如同片名所說的，直接讓主角被吞進了一頭鯨魚肚子裡！

《逃出鯨吞》改編自丹尼爾克勞斯（Daniel Kraus）的同名暢銷生存小說，並由《暗夜異劫》新銳導演布萊恩達菲爾德（Brian Duffield）編導、金獎製片布萊恩格雷澤（Brian Grazer）製作，集結奧斯汀亞伯拉罕（Austin Abrams）、喬許布洛林（Josh Brolin）、伊莉莎白蘇（Elisabeth Shue）與艾蜜莉路德（Emilhy Rudd）等實力派卡司同台飆戲。

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劇情敘述年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊，更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚！在氧氣僅存一小時的極端絕境中，他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。

《逃出鯨吞》逼真描繪缺乏氧氣的極端狀況，帶來身歷其境的窒息感受。（20世紀影業提供）

男主角奧斯汀亞伯拉罕，與編導布萊恩達菲爾德於洛杉磯戲院舉辦4DX預告搶先看活動，其窒息感滿點的沉浸式幽閉恐懼與極致寫實體感，隨即引爆全球媒體熱烈討論。預告亡父對兒子的感人對白貫穿核心：「我能教你所有技能，也能給你所有工具，讓你成為你想成為的人，做你想做的事，到關鍵時刻...你就知道該怎麼應變，倖存者才能存活。」 伴隨驚心動魄的磅礡配樂，父親生前的生存教誨化為黑暗深海中的唯一救贖。

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