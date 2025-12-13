多喝水仍有腎結石？最新研究揭：活性氧、慢性發炎是元凶

為何有喝水仍會長腎結石？根據2025年發表在《European Journal of Medical Research》的綜論研究指出，草酸鈣腎結石並非單純礦物沉積，而是長期活性氧與慢性發炎失控的結果。

草酸鈣腎結石並非單純礦物沉積，而是長期活性氧與慢性發炎失控的結果。（示意圖／pixabay）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，民眾可透過簡單的自我檢查問題來評估風險，也就是觀察身體在疲累後恢復的速度。該研究提到的關鍵分子活性氧會直接影響粒線體功能，粒線體是細胞的發電廠，一旦受損，身體的恢復力就會明顯下降。生活中常見的表現包括熬夜後需要好幾天才能恢復、水分攝取稍減就感到腰部悶痛，以及壓力增加時全身不適。

張家銘表示，研究清楚指出低尿量與腎臟局部缺氧是啟動活性氧與發炎的重要條件。許多結石體質的患者會發現，只要水分攝取減少、尿液顏色變深，整個人就開始感到不適。當尿液濃縮、流速變慢時，腎小管細胞承受的氧化壓力會急速上升，活性氧大量產生，發炎反應隨之被點燃。

當尿液濃縮、流速變慢時，腎小管細胞承受的氧化壓力會急速上升。（示意圖／Pixabay）

該研究最重要的發現是草酸鈣晶體本身會進一步啟動發炎反應。在分子層級，活性氧會活化核因子κB（Nuclear factor kappa B）與絲裂原活化蛋白激酶（Mitogen-activated protein kinase），促使白介素一β、白介素六、腫瘤壞死因子α大量釋放。同時還會啟動關鍵的危險感應器NLRP3發炎小體（NLRP3 inflammasome）。

張家銘表示，這個系統一旦反覆被啟動，腎臟就會進入一種修復不了、清除不掉的慢性發炎狀態。反覆結石的患者常常同時有脂肪肝、胰島素阻抗、腸道發炎、關節痠痛等問題，這呼應研究中指出活性氧與發炎並非局部事件，而是全身代謝狀態的反映。

民眾應讓腎臟避免缺氧，包括規律喝水、不憋尿、久坐一小時就起來活動。（示意圖／Pexels）

張家銘建議，民眾應讓腎臟避免缺氧，包括規律喝水、不憋尿、久坐一小時就起來活動，這些對腎臟血流與粒線體修復相當重要。同時應減少每天不必要的發炎刺激，長期高糖、高鈉、過度加工的飲食會反覆點燃NLRP3發炎小體。

該研究特別提到Nrf2抗氧化路徑，而這條路徑最怕熬夜與長期壓力。張家銘表示，睡眠是腎臟最重要的抗氧化時間，腎結石並非某一天吃錯東西造成，而是身體長期疲累、發炎後留下來的痕跡。

