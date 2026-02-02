多喝水真的有益健康嗎？揭露6個喝太多水的徵兆及健康影響，幫助有效管理水分攝取 | ELLE
適當的水分攝取可以讓你的身體系統順利運行，並幫助防止脫水，若不加以處理，脫水可能會導致疲勞、肌肉痙攣和頭痛等副作用。另一方面，過度攝取水分也有可能會出現一些身體狀況，有些跡象可以幫助你辨識何時該減少飲水量，這些跡象顯示你可能喝太多水。
認識專家：Natasha Trentacosta 醫生，洛杉磯 Cedars-Sinai 內科醫學中心的運動醫學專家和骨科醫生；Michael Klein 醫生，位於紐約霍桑的 WMCHealth 腎臟專家及紐約醫科大學的副教授。
「過度水化指的是，水的攝取量超過水的流失量。」洛杉磯 Cedars-Sinai 骨科醫學中心的運動醫學專家和骨科醫生 Natasha Trentacosta 醫生表示。醫生們解釋了過度水化的跡象，以便以健康的方式調整水分攝取量，以及誰可能會出現過度水化的情況。
過度水化的徵兆
「輕微的水分過量通常是無症狀的。」紐約霍桑的WMCHealth 腎臟專家及紐約醫科大學副教授 Michael Klein 醫生表示。不過，有一些跡象可能暗示你的身體在處理水分方面存在潛在問題。根據我們訪問的專家，最常見的跡象包括：
步態不穩或協調性喪失
增加跌倒的次數
頭暈
混亂
無精打采
噁心或嘔吐
誰可能會出現過度水化？
一般健康的人通常不需要擔心過度水化。Klein 醫生表示：「你的身體在調整方面非常有效。一旦達到足夠的水分水平，你的身體會非常有效地排除多餘的水分，前提是處於正常的健康狀態。」Klein 醫生補充道，這也是為什麼人不會因為喝水不足而立即生病的原因，因為身體可以適應水分攝取的變化。
不過，某些群體的人需要小心不要過度水化。首先是患有某些腎臟疾病的人，特別是那些產生過量抗利尿激素（ADH，又稱為血管加壓素）的人。Klein 醫生表示：「有過多ADH的人有嚴格的水分限制，水分可能是致命的，必須非常小心。」他解釋說，這些人的官方診斷是抗利尿激素分泌不當症候群（SIADH），ADH會告訴身體無論喝多少水都要保留水分，如果不加以控制，可能會導致水中毒。
Klein 醫生表示，患有肝病和充血性心臟衰竭的人也會發生類似的情況。「在心臟衰竭中，你的腎臟會認為你脫水，因此會分泌這些激素，如果你喝水，可能會導致嚴重的水中毒，」他解釋道。
Trentacosta醫師表示，運動員在劇烈運動或活動後如果攝取過量的水分，也可能會出現過度水化。她補充說：「這會稀釋體內的鈉，導致低鈉血症。」根據梅奧診所的資料，低鈉血症是一種鈉水平下降到危險低點的情況。除了上述提到的群體外，這種情況也可能發生在服用利尿劑或抗抑鬱藥的人、腎上腺功能不足或甲狀腺激素低下的人，以及那些有慢性和嚴重嘔吐或腹瀉的人。
不過，對於大多數人來說，這兩種類型都不會成為問題。Trentacosta 醫生表示：「通常，即使喝大量水，甚至多達22.7125升，我們的身體也能通過腦下垂體、腎臟、肝臟和心臟的共同努力來調節水分排泄。但如果這些器官中的任何一個功能失常，上限可能會降低。」
結論
過度水化是罕見的，但它確實可能發生——在某些情況下，這可能是需要解決的嚴重問題。如果你經常出現上述任何症狀，請記得聯繫醫生。
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
