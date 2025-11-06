多噴錢！ 股利年領2萬繳補充保費 存股族：措手不及

二代健保補充保費制度將改制，股利年領2萬要繳補充保費。（圖／TVBS）

二代健保補充保費制度明年將改為「年度制」，1500萬ETF高股息投資人及定存族首當其衝！全職投資人Andy坦言，持有30張0056的投資人，一年多繳近2300元補充保費，是現行制度的3倍之多。面對新制衝擊，投資人紛紛重新評估策略，不少人考慮轉買不配息ETF，甚至有人想將資金轉進美股。存股達人陳重銘也提醒，轉往美股雖能避開補充保費，但需留意匯率及美股高點風險。股民無奈表示，在新制下，「怎麼賺都不夠扣」！

二代健保補充保費制度將於明年調整，從單筆收入超過2萬元改為年度收入超過2萬元收取，此變動讓1500萬名ETF高股息投資人及定存族感到措手不及。全職投資人Andy表示，持有30張0056的投資人，一年將繳納2000多元補充保費，比現行制度多出近三倍。許多投資人開始重新評估投資策略，考慮改買不配息ETF或選擇配息較少但獲利成長的公司，以因應新制帶來的衝擊。

二代健保補充保費新制的變動讓投資人感到不安。全職投資人Andy表示，他已經計算過，多出的2.11%補充保費會讓他一年多支付約2300元。他解釋，以持有30張0056（相當於3萬股）為例，過去平均一季約領29000元股利，一年大約繳納760元補充保費，但新制實施後將增加到2000多元。考慮到這些變化，Andy表示他可能會減少加碼高股息ETF的投資，轉向更多的波段操作。

以股民人數最多的00878為例，近期每季配息約0.4元，若股民持有40張，新制上路後年度股利收入為64000元，需支付1350元補充保費。對於月月配投資人來說，若每月領取約1700元，一年也會超過2萬元門檻，整筆收入都必須按2.11%計算。更極端的例子是，月領1.99萬元ETF配息的投資人，原本未達2萬門檻可免繳費，但改為年度計算後，一年約23.88萬元收入，將多繳5000多元補充保費。

面對這樣的變化，存股達人陳重銘提供了一些應對策略。他建議投資人可以考慮在除息前賣出，除息後再買回，雖然可能因股價上漲而買回價格更高，但他認為補充保費金額相對較低，可以當作愛國。陳重銘還提到，部分投資人可能會改買不配息ETF或選擇當沖不領股息的策略。

然而，有些投資人考慮轉向投資美股以避開補充保費問題。對此，陳重銘提醒大家，轉往美股雖然不會有補充保費和所得稅問題，但投資人需要考慮目前美股處於相對高點，且會承擔匯率風險。

月領1.99萬配息，以年度計算要多繳逾5千補充保費。（圖／TVBS）

定存族同樣受到新制影響。若定存利率為1.7%，存款117萬元，一年利息就會超過2萬元；定存利率2%的100萬元存款或定存利率2.5%的80萬元存款，同樣都會被扣2.11%補充保費。在新制下，過去常用的「拆單每月領取」方式將失效，讓許多股民和退休族感到無奈，覺得「怎麼賺都不夠扣」。

