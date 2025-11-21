多噴3萬醫藥費！他赴日旅遊突尿不出來「攝護腺腫成4倍」竟感冒藥惹禍

記者簡浩正／台北報導

成藥,藥物,藥。（圖／Pixabay）

流感季旅日服成藥竟導致插尿管！近期日圓持續走貶掀起日本旅遊熱潮，不過當地正值流感高峰，泌尿科醫師顧芳瑜提醒，有攝護腺肥大問題的男性在出國前應先控制好病情，以免感染感冒後服用藥物，可能造成急性尿滯留。

顧芳瑜分享，近日收治一名65歲男性患者，隨團赴日旅遊期間感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，自行前往藥妝店購買成藥服用後，隔日竟完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，多噴了三四萬醫藥費。返台後來門診追蹤並了解原因，經檢查發現，其攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。

他說，秋冬為攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

顧芳瑜指出，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。此次患者就屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型個案，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

他建議，有攝護腺肥大病史的民眾在出國前，應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。

