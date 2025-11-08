多囊性卵巢症候群不只影響生育！醫點名「5大併發症」不可輕忽
【健康醫療網／編輯部整理】多囊性卵巢症候群是一種常見的內分泌與代謝異常疾病，主要影響生育年齡女性，盛行 率約為女性人口的6%至15%。國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師蔡亞倫指出，多囊性卵巢症候群是女性不孕的主要原因之一，其特徵之一為排卵異常或無排卵，導致受孕機會大幅降低。
多囊性卵巢症候群 3徵兆提早揪出
根據目前廣泛接受的鹿特丹診斷標準，只要符合以下三項中的任兩項，就可診斷為多囊性卵巢症候群：
1.排卵異常：月經週期不規律、經常性無排卵或罕見排卵。
2.高雄激素表現：血中雄性激素（如睪固酮）濃度升高，或出現如多毛、痤瘡、雄性禿等臨床表徵。
3.多囊性卵巢影像：經由超音波發現卵巢中有多個小卵泡（通常超過12個以上）， 排列像「珍珠項鍊」狀。
多囊卵巢3大成因 家族史也會中
多囊性卵巢症候群的確切成因尚未完全明朗，可能與以下因素有關：
‧胰島素阻抗與高胰島素血症：胰島素阻抗導致胰島素濃度升高，進一步促進卵巢 分泌過量雄性激素，干擾排卵。
‧遺傳因素：有多囊性卵巢症候群或糖尿病家族史的女性罹病風險較高。
‧體重與肥胖：過重會加劇胰島素阻抗與荷爾蒙失衡，進而加重病情。
不只影響生育 5大健康指標也要當心
多囊性卵巢症候群不僅影響女性的生殖健康，也與多種慢性疾病風險升高有關， 包括：
‧不孕症：因無排卵或排卵不規律導致受孕困難。
‧第二型糖尿病：胰島素阻抗使罹患糖尿病的風險顯著增加。
‧代謝症候群：如高血壓、高血脂、脂肪肝等。
‧心血管疾病：提升心血管疾病風險。
‧心理健康問題：如焦慮、憂鬱、自尊心下降等。因此，多囊性卵巢症候群需要全人健康的管理與長期追蹤。
體重只要降一點就看得到變化 搭配藥物輔助幫助改善
在眾多治療方式中，減重是多囊性卵巢症候群患者最基本且有效的非藥物療法 之一。根據多項研究，即使只是體重減輕5%至10%，也能帶來顯著的健康改善。
對於體重過重或肥胖程度較嚴重的多囊性卵巢症候群患者，若經過飲食調整與 運動仍無法有效減重，或影響排卵與代謝情況未見改善，醫師可能會考慮加入減重藥物作為輔助治療。目前臨床常用的藥物包括GLP-1受體促效劑（如semaglutide、 liraglutide）。這類GLP-1類藥物不僅能抑制食慾、延緩胃排空、促進飽足感，還有 助於改善胰島素阻抗、降低游離雄性激素指數與促進排卵，對多囊性卵巢症候群女性具有雙重療效。
研究顯示，這類藥物配合生活型態調整，可幫助部分患者在3至6個月內減少體 重5%以上，進而改善月經週期與生育能力。不過，這些藥物可能伴隨輕微腸胃服 作用，如：噁心、腸胃不適、便秘等，且是自費藥品，需由專業醫師評估後使用。 此外，減重藥物視為輔助工具，搭配持續的健康飲食與運動計畫，才能達到長期穩定的體重與荷爾蒙控制。
改善多囊性卵巢症候群 長期生活調整是關鍵
蔡亞倫醫師強調，多囊性卵巢症候群雖無法「根治」，但透過早期診斷與全面的生活調整，可以有效管理病情並減少併發症風險。特別是體重控制，對於大多數多囊性卵巢症候群患者而言，是一個極具影響力的改變起點。與醫療團隊合作，持續追蹤與自我照護，將有助於多囊性卵巢症候群女性朝向健康與自信的生活邁進。
原文出處：國泰醫訊290期
【延伸閱讀】
20至30歲也會不孕？多囊性卵巢症候群是主因 精準化療程圓一個成家的夢
多囊性卵巢症候群難懷孕！ 專科醫解析「治療方針」增加受孕機率
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66726
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍EBC東森新聞 ・ 16 小時前
陳立委上周第3洞戰績
★操盤心得★ 美國裁員數據衝擊下，台股短線震盪數據衝擊下，KD下向與月線失守考驗多頭信心。操作上，高出低進為上策，避免追漲殺跌,聚焦AI與半導體題材，配置內需股防禦市場恐慌是機會，耐心等待技術指標止穩反彈即將到來。工商時報 ・ 5 小時前
11/8【謝謝小戴】台灣羽球球后 #戴資穎 高掛球拍｜世界球王、球后留言祝福｜小戴爸爸親曝下一步...｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 15 小時前
御嵿國際普發萬元加碼活動 開跑
為響應政府普發政策並回饋廣大消費者支持，御嵿國際集結旗下品牌推出「全民普發‧御嵿再加碼」活動，自11月5日至30日止限時開跑，凡御嵿會員於指定品牌單筆消費滿3,000元，即可獲贈「萬元美饌大禮包」，內含21張御嵿電子美饌券，數量有限、送完為止。工商時報 ・ 5 小時前
艋舺龍山寺捐贈新北消防器材 侯友宜回贈感謝狀 (圖)
台北艋舺龍山寺8日捐贈新北市消防局4套震災支撐器材組及1套潛水救援裝備，新北市長侯友宜（左3）回贈感謝狀，由龍山寺董事長黃書瑋（右2）代表接受。中央社 ・ 15 小時前
高雄市衛生局舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」
記者王正平／高雄報導 因應高齡化社會長者及特殊口腔者多元化飲食需求，高雄市衛生局首次…中華日報 ・ 15 小時前
旺旺保 核保績效大增
旺旺保（2816）前三季累計營業收入達81.01億元、稅後盈餘5.97億元，EPS為2.67元，然值得留意的是，核保績效較去年同期大幅成長，也使第三季單季獲利達3.75億元，明顯高於上半年表現，整體營運仍維持在良好軌道上運行。工商時報 ・ 5 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 15 小時前
共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 15 小時前
為什麼沒抽菸，卻得了肺癌？破解「非吸菸者肺癌」真相與預防關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌很多人以為肺癌一定跟吸菸有關，但最新數據告訴我們，非吸菸者肺癌的比例其實比你想像中高，尤其是台灣女性肺腺癌患者中，有八成都沒有抽菸習慣。這篇文章將帶你了解非吸菸者肺癌的原因、危險因子、症狀以及如何早期偵測，並提供日常預防建議。你身邊是否有人沒抽菸卻罹患肺癌？歡迎在留言分享你的故事，讓更多人意識到這個隱形健康威脅。一、數據揭露：非吸菸者肺癌在台灣的真相根據衛福部癌症登記資料，女性肺癌患者中約有 80% 是非吸菸者；男性比例雖低，但仍有近三成屬於此類型。在亞洲地區，這個現象更顯著，顯示肺癌的成因已不僅限於吸菸，還與空汙、油煙、基因突變等息息相關。你曾以為「不抽菸就不會得肺癌」嗎？看到這個數據後，你的想法有改變嗎？二、非吸菸者肺癌的五大成因二手菸與三手菸即使自己不吸菸，長期吸入二手菸的有害物質（如多環芳香烴、亞硝胺）仍可能引發肺部細胞突變。三手菸則是附著在家具、衣物上的殘留化學物，可能在日常生活中被吸入或接觸吸收。室內空氣污染——油煙危害亞洲家庭常見的高溫爆炒會釋放油煙中的揮發性有機化合物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs），長期吸入會提高肺腺癌風險。KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前
新聞傳真／擁小三生子還納小四生女 精品天王高調外遇遭判賠
經常接受媒體採訪的精品代理商洪惇學，與妻子育有3名子女，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，讓他把小三、私生子帶回家照顧，沒想到洪食髓知味，4年前又與小四外遇、生下1女，還高調放閃，洪妻忍無可忍，決定提告；法官審理後，打臉洪「妻子知情也接受」的說法，判他跟小四須賠償200萬元。除了精品商高調外遇，一名邵姓士官也很離譜，他偷吃女同事被妻子抓包，竟異想天開，求妻子與小三共事一夫，邵妻不滿提告，獲賠20萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看
懶人包／颱風假不是假！放假標準、勞工權益一次看EBC東森新聞 ・ 11 小時前
台日韓交流賽》對桃猿中繼1局失1分但滿意沒保送 蕭齊飆速150公里「珍藏」直球有原因
桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同麗台運動報 ・ 14 小時前
南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。中央社 ・ 16 小時前
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
全台客運駕駛短缺 公路局與業者攜手擴大徵才
全台面臨客運駕駛嚴重短缺問題，交通部公路局攜手業者舉辦擴大徵才活動，今（8）日在台北車站大廳登場，業者開出500多個職缺、6萬起跳的薪水要找人才，不過現場詢問度不高。公視新聞網 ・ 14 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 17 小時前
柏林看見台灣設計之光展覽開幕 (圖)
「看見台灣，設計之光」特展7日在駐德國代表處文化廳舉行開幕式。與會嘉賓與獲紅點設計獎學生共同手持展覽手冊合影。中央社 ・ 15 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。中天新聞網 ・ 11 小時前
熟悉的臉悄然謝幕！從《唐伯虎》御醫到《九品芝麻官》仵作 資深港星凌漢低調辭世已5年
據香港媒體報導，與凌漢長年在無綫電視（TVB）合作的資深演員陳勉良證實消息，表示：「凌漢早就不在了，應該有五年吧，我是在化妝間聽到的消息。」他回憶兩人過去常在片場聊天，凌漢個性隨和、樂於助人，經常叮嚀後輩「做人不要太計較」，更不吝指導新演員，深受圈內敬重。凌...CTWANT ・ 17 小時前