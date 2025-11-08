多囊性卵巢症候群不只影響生育！醫點名「5大併發症」不可輕忽

【健康醫療網／編輯部整理】多囊性卵巢症候群是一種常見的內分泌與代謝異常疾病，主要影響生育年齡女性，盛行 率約為女性人口的6%至15%。國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師蔡亞倫指出，多囊性卵巢症候群是女性不孕的主要原因之一，其特徵之一為排卵異常或無排卵，導致受孕機會大幅降低。

多囊性卵巢症候群 3徵兆提早揪出

根據目前廣泛接受的鹿特丹診斷標準，只要符合以下三項中的任兩項，就可診斷為多囊性卵巢症候群：

1.排卵異常：月經週期不規律、經常性無排卵或罕見排卵。

2.高雄激素表現：血中雄性激素（如睪固酮）濃度升高，或出現如多毛、痤瘡、雄性禿等臨床表徵。

3.多囊性卵巢影像：經由超音波發現卵巢中有多個小卵泡（通常超過12個以上）， 排列像「珍珠項鍊」狀。

多囊卵巢3大成因 家族史也會中

多囊性卵巢症候群的確切成因尚未完全明朗，可能與以下因素有關：

‧胰島素阻抗與高胰島素血症：胰島素阻抗導致胰島素濃度升高，進一步促進卵巢 分泌過量雄性激素，干擾排卵。

‧遺傳因素：有多囊性卵巢症候群或糖尿病家族史的女性罹病風險較高。

‧體重與肥胖：過重會加劇胰島素阻抗與荷爾蒙失衡，進而加重病情。

不只影響生育 5大健康指標也要當心

多囊性卵巢症候群不僅影響女性的生殖健康，也與多種慢性疾病風險升高有關， 包括：

‧不孕症：因無排卵或排卵不規律導致受孕困難。

‧第二型糖尿病：胰島素阻抗使罹患糖尿病的風險顯著增加。

‧代謝症候群：如高血壓、高血脂、脂肪肝等。

‧心血管疾病：提升心血管疾病風險。

‧心理健康問題：如焦慮、憂鬱、自尊心下降等。因此，多囊性卵巢症候群需要全人健康的管理與長期追蹤。

體重只要降一點就看得到變化 搭配藥物輔助幫助改善

在眾多治療方式中，減重是多囊性卵巢症候群患者最基本且有效的非藥物療法 之一。根據多項研究，即使只是體重減輕5%至10%，也能帶來顯著的健康改善。

對於體重過重或肥胖程度較嚴重的多囊性卵巢症候群患者，若經過飲食調整與 運動仍無法有效減重，或影響排卵與代謝情況未見改善，醫師可能會考慮加入減重藥物作為輔助治療。目前臨床常用的藥物包括GLP-1受體促效劑（如semaglutide、 liraglutide）。這類GLP-1類藥物不僅能抑制食慾、延緩胃排空、促進飽足感，還有 助於改善胰島素阻抗、降低游離雄性激素指數與促進排卵，對多囊性卵巢症候群女性具有雙重療效。

研究顯示，這類藥物配合生活型態調整，可幫助部分患者在3至6個月內減少體 重5%以上，進而改善月經週期與生育能力。不過，這些藥物可能伴隨輕微腸胃服 作用，如：噁心、腸胃不適、便秘等，且是自費藥品，需由專業醫師評估後使用。 此外，減重藥物視為輔助工具，搭配持續的健康飲食與運動計畫，才能達到長期穩定的體重與荷爾蒙控制。

改善多囊性卵巢症候群 長期生活調整是關鍵

蔡亞倫醫師強調，多囊性卵巢症候群雖無法「根治」，但透過早期診斷與全面的生活調整，可以有效管理病情並減少併發症風險。特別是體重控制，對於大多數多囊性卵巢症候群患者而言，是一個極具影響力的改變起點。與醫療團隊合作，持續追蹤與自我照護，將有助於多囊性卵巢症候群女性朝向健康與自信的生活邁進。

