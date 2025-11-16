多囊性卵巢症候群 不孕主因

多囊性卵巢症候群為常見內分泌及代謝異常疾病，主要影響生育年齡女性，盛行率約為女性人口百分之六至十五。國泰醫院婦女醫學部醫師蔡亞倫表示，多囊性卵巢症候群是女性不孕主要原因之一，其特徵之一為排卵異常或沒有排卵，以致受孕機會大幅降低。此外，符合三項當中任二項，代表罹患多囊性卵巢症候群。

蔡亞倫指出，根據鹿特丹診斷標準，只要符合以下三項當中任兩項，就可診斷為多囊性卵巢症候群，第一，排卵異常，比如月經週期不規律、經常性無排卵或罕見排卵。第二，高雄激素表現，比如血中雄性激素（如睪固酮）濃度升高，或出現如多毛、痤瘡、雄性禿等臨床表徵。

第三，多囊性卵巢影像，經由超音波發現卵巢中有多個小卵泡（通常超過十二個以上），排列像「珍珠項鍊」狀。

蔡亞倫醫師進一步指出，多囊性卵巢症候群確切成因尚未完全明朗，可能跟多種因素有關，第一，胰島素阻抗與高胰島素血症，胰島素阻抗導致胰島素濃度升高，進而促進卵巢分泌過量雄性激素，干擾排卵。第二，遺傳因素，有多囊性卵巢症候群或糖尿病家族史的女性罹病風險較高。第三，體重與肥胖，過重會加劇胰島素阻抗與荷爾蒙失衡，進而加重患者病情。

多囊性卵巢症候群不僅影響女性生殖健康，也與多種慢性病風險升高有關，第一，不孕症，因無排卵或排卵不規律導致受孕困難。第二，第二型糖尿病，胰島素阻抗使罹患糖尿病風險顯著增加。第三，代謝症候群，比如高血壓、高血脂、脂肪肝等。第四，心血管疾病，因為將會提升心血管疾病的風險。第五，心理健康問題，比如焦慮、憂鬱、自尊心下降等。

值得注意的是，多囊性卵巢症候群無法「根治」，但透過早期診斷與全面生活調整，可以有效管理病情及減少併發症風險。特別是體重控制。