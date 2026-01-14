多囊性卵巢症候群：中醫辨證論治與生活調理

依據鹿特丹診斷，多囊性卵巢需符合三項其中兩項，月經不規則（不排卵，每年月經來潮小於8次）、超音波多囊、雄性素過高（雄性化表現，包含抽血數值及外觀表現，出現長痘痘、多毛、落髮、聲音低沉等。）初鳴堂中醫診所陳欣如中醫師表示門診常見到體格壯碩的女性患有多囊性卵巢，但仍有少數是體格正常或偏瘦者，常有臉上痘痘及手腳毛多又粗，從初經或是成年後月經不規律2-3個月來一次的季經，月經量不多，不論體格，通常飲食不忌口，或三餐飲食不規律、喜歡吃水果、麵食麵包、甜點餅乾、飲料、加工食品等等，加上高壓力的生活環境。另外需檢查是否同時有代謝性疾病（高血糖、高血壓、高血脂、高尿酸）。周宗翰中醫依據個別化的體質調整，搭配飲食生活，幫助月經週期規律、減少落髮、改善痘痘、及改善多毛症。

中醫分型

濕熱體質

症狀：體格壯實、面部及背部痘瘡多、落髮、身發熱、面紅赤、口乾、愛喝冰、便秘

中藥：清濕熱化痰，活血調經

穴位：

陰陵泉：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。功效：化濕滯，調膀胱。

水泉：足內側部，內踝後下方，太谿穴直下1寸。調經、益腎。

食療：四神湯(山藥茯苓蓮子芡實) 搭配退火青菜，例如：苦瓜蛤蜊湯、大黃瓜、絲瓜、空心菜、蓮藕湯。點心：無糖綠豆湯

禁忌：甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果

痰濕體質

症狀：落髮、肉鬆軟、身體沈重感、口黏感、不口渴、大便軟散

中藥：化痰行氣，活血調經

穴位：

豐隆：在小腿前外側，外踝尖上8寸，脛骨前緣外二橫指處。和胃氣，化痰濕。

足三里：小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處。調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕。

食療：四神湯(山藥茯苓蓮子芡實) 或十穀米、五穀米

禁忌：久坐不動、吃生冷、烤炸辣物

陰虛體質

症狀：多毛、怕熱、體溫高、經常熬夜、口乾上火、牙齦腫

中藥：滋陰降火，活血調經

穴位：

太谿：內踝尖與跟腱之間凹陷處。功效：益腎、降火。

照海：內踝尖正下方與距骨相接的凹陷處。功效：養陰、寧神。

食療：百合銀耳蓮子湯、枸杞山藥蛤蜊湯

禁忌：避免辛辣刺激物，例如：辣椒、酒、油炸

肝鬱氣滯體質

症狀：

落髮、三餐時間不定、高壓生活、容易生氣情緒起伏、胸悶、消化不良

中藥：行氣疏肝，活血調經

穴位：

太衝：足背第1～2蹠骨間隙的後方凹陷處。平肝熄風、清熱利膽。

三陰交：小腿內側，足內踝尖上3寸。功效：補脾土，助運化，通氣滯，疏下焦。

食療：將辛香料加入料理，例如：香菜、紫蘇葉、蔥、洋蔥、蒜頭。香菜白蘿蔔湯、洋蔥炒菇、蒜頭雞湯

禁忌：生冷、油炸辣

陳欣如中醫師建議生活

少吃水果

少吃炸

多吃蔬菜，十字花科（花椰菜、青江菜、白菜、芥蘭菜）

多吃好油（酪梨油、紫蘇油、苦茶油、魚肉）

規律運動



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為多囊性卵巢症候群：中醫辨證論治與生活調理