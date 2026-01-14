多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏

政治中心／倪譽瑋報導

中國透過社群、媒體等進行「大外宣」，財經網美胡采蘋發文指出，某些宣傳內容，實際上完全不如中方所述，她點名一些「大外宣受害者」，例如買號稱「隱身殺手」的中國雷達，結果在美軍打核基地時未發生作用的伊朗，還有大買中國軍購仍被滲透的委內瑞拉等。胡采蘋也說，面對中國的爛武器「台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家，請該治病的大外宣中毒患者趕快治病」。

胡采蘋解析「中共大外宣」：雷達被吹上天

胡采蘋日前發布「中國仆街系列」影片，戳破中國推動的「大外宣」計畫，中國網路上各種軍事帳號、自媒體吹捧「高端軍武」，如今她為大家整理「中國製的武器有多爛？」笑話特輯。以號稱「隱身殺手」的JY-27米波雷達為例，不少國家都因該設備的「大外宣」受害。

胡采蘋表示，隨便去中國網站查，大概有幾百萬條「把JY-27吹上天」的貼文，聲稱JY-27太強，美軍即使有隱形戰機也不敢飛過來。然而，JY-27於2019年已經在敘利亞被炸掉過。

伊朗兩波受攻擊 JY-27未起作用

胡采蘋再舉出，2025年以色列空襲伊朗，第一波精準斬首伊朗革命衛隊高層的時候，JY-27未發揮作用，一個月後美軍B-2轟炸機長驅直入炸掉伊朗核基地的時候，從飛進領空、炸掉核設施、飛出領空，全程都沒有遭到任何砲火。

「大外宣」對伊朗事件的解釋是，伊朗買了中國電科的JY-10防空系統，這是電腦整合系統，但是伊朗的雷達跟導彈沒有全用中國的，混雜了俄羅斯、中國、美國、跟伊朗自製的雷達跟導彈，是導彈的問題，中國雷達看到了也打不出去。

最大的受害者可能是馬杜洛 美軍如入無人之境

胡采蘋認為，中共大外宣的洗腦受害者非常多「但目前最大的受害者可能是馬杜洛」在他的任內，對中軍購大幅超越了對俄羅斯軍購，同樣引進JY-27，委內瑞拉上上下下對其深信不疑，該國國防部長自己說，他們2025年用JY-27偵測到好多次300公里以外的美軍F-35隱形戰機。但其實JY-27問題很大「它可能知道前面有戰機，但沒辦法定位戰機在哪個具體位置。」

馬杜洛也高調接待中共特使團、簽協議、談軍購，然而最後仍被美國情報滲透、電子戰壓制、快速斬首，馬杜洛不到半天就被美國活捉。胡采蘋評價「委內瑞拉『中國製』防空網零作用，讓美軍如入無人之境。」

中國、美國核彈競爭 胡采蘋揭雙方差異

除了販售軍備，胡采蘋也點名中國的「核武」是大外宣，美國的核彈庫存有5000多顆，已經部署、隨時可應戰的高度戒備核彈有1770顆；而中國的核彈頭總數是600多顆，大部分都是跟載具分離的庫存彈，可能只有幾十顆在已部署狀態。

胡采蘋解釋，中共2025年全部軍費是1.78兆人民幣，相當於2500億美元；而美軍光是核武方面花費，一年就946億美元。外界評估，中共每年實際核武經費是125億美元，在有限的預算中，衝核彈頭數量更具宣傳效果「所以下次再看到什麼2030年中共核彈頭將達1000顆，請各界知悉其豐富多彩的大外宣內涵。」

呼籲強化國防：台灣能保護自己的國家

最後，胡采蘋表示，希望能把解毒影片寄給「大外宣中毒者」服用，她直言「中國爛武器想打台灣別做夢」，也請立法院即刻治療大外宣中毒症，請馬上通過台灣國防預算「台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家，請該治病的大外宣中毒患者趕快治病，感恩。」

