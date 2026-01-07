多國召回！嬰幼兒奶粉遭1桿菌污染 台灣雀巢、食藥署：未販售

雀巢位於瑞士維薇鎮總部。路透社



食品大廠雀巢（Nestlé）宣布，於多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有「仙人掌桿菌」毒素。台灣雀巢今天（1/7）發布聲明，強調相關問題批次產品在台灣均未販售；衛福部食藥署也表示，經查，香港回收的產品中，沒有申請食品輸入台灣的紀錄。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。

台灣雀巢表示，有關外電報導所公布的批次產品，在台均無販售，在台販售的所有產品均安全無虞，請消費者安心。同時強調已採取最嚴格的食安標準，落實各項管控措施，以保障客戶及消費者能持續信賴雀巢產品的安全性。

台灣食藥署今日發布查驗結果，表示香港食物環境衛生署食物安全中心發布業者回收雀巢品牌之多款嬰幼兒配方奶粉，經查回收產品未有申請食品輸入台灣的紀錄。提醒消費者，如到香港旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署指出，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20％至70％。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質現象，除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，加上食用前未徹底加熱，因而導致中毒。

