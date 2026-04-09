多國央行賣黃金 專家：3支撐遭破壞 金價高位今年不復見

過往逢地緣政治衝突時，黃金向來被視為「最後防線」，但這次中東戰火打破此定律，金價不漲反跌，若從今年高點來看，跌幅一度逼近3成。專家指出，戰火讓多國央行視「現金為王」，轉而出售黃金變現，支撐國際金價的三大架構已遭破壞，國際金價已跌破季線長達3週，今年無法再看到歷史新高價位每盎司5,598美元。

根據世界黃金協會的數據，土耳其2月黃金儲備下降，主要是財政部持有量變動，而非央行直接出售。不過到了3月，土耳其央行明顯加大操作力道，市場估計其動用了約50噸黃金，用於補充流動性與進行外匯干預。

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除了土耳其，波蘭央行在3月也建議政府可通過出售約550噸黃金儲備中的一部分，籌措高達約130億美元的資金，以資助國防開支。另外，法國央行也賣黃金，但與土耳其和俄羅斯的政治動機不同，純粹是趁黃金價位高檔出售賺取利潤。

多國央行在中東戰火下改變過往對黃金「只買不賣」的策略，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，過往有三大因素支撐國際金價，一是通膨降溫，全球央行走向降息，美元走弱；二是俄烏戰事以來，各國央行增持黃金，金價供不應求；第三則是地緣政治緊張。不過，在中東戰火下，三大支撐已經遭到破壞。

除了因為中東戰火使得油價走升，通膨蠢蠢欲動，此次戰火也讓號稱「金爐」的杜拜遭受波及。由於杜拜是全球黃金交易和運輸的重要樞紐，戰火重創中東的主要經濟來源，富有國家只好出售黃金應急，讓金價的多頭架構遭到破壞。陳有忠說：『(原音)這個多頭的氣勢，黃金儲備的氣勢也被打破掉了，所以現在是各國央行希望手上多一點現金，有現金流來處理、因應可能整個國際局勢的動盪變化，尤其是幾乎都一窩蜂的往美元避險 ，因為美元變現是最快的。』

陳有忠指出，國際金價在今年1月下旬上漲至每盎司5,598美元後就一路往下走，中東戰火一度讓金價最低跌至4,098美元，和高點相比，跌幅逼近3成，且低於季線4,877美元已經長達3週，顯示支撐已經遭到破壞，今年金價將難以再看到歷史新高價位。