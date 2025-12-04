多國揚言退賽 歐洲歌唱大賽將開會研議以色列參賽資格

歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)主辦單位將於今天(4日)召開會議，針對以色列明年是否可以參賽進行商議，並可能投票表決。由於加薩戰爭，一些參賽國家威脅表示，如果以色列不被禁賽，他​​們將退出。

這次會議將在日內瓦的歐洲廣播聯盟(European Broadcasting Union)總部舉行，會上將商討擬定新規則，以阻止各國政府和第三方過度宣傳參賽歌曲來影響票選結果。有指控稱，以色列今年不公平地提升了其參賽歌曲的排名。以色列在今年的比賽中獲得亞軍。

以色列目前尚未對這些指控作出回應，但經常聲稱該國面臨到全球性的抹黑。

歐洲歌唱大賽評論員喬丹(Paul Jordan)表示，該賽事正面臨一個「分水嶺時刻」。斯洛維尼亞、愛爾蘭、西班牙和荷蘭的公共廣播公司威脅說，如果以色列被允許參賽，他們將抵制2026年5月在奧地利舉行的歐洲歌唱大賽。

反對以色列參賽團體以加薩戰爭的死傷人數為由提出抗議。加薩衛生部門的數據指出，以色列在加薩的軍事行動已造成逾7萬人喪生。

歐洲廣播聯盟表示，如果成員國認為旨在維護比賽中立性和公正性的新規則不夠完善，將就參賽資格問題進行投票。

1名廣播業消息人士告訴路透社，如果以色列被禁止參賽，德國可能會退出，並停止轉播歐洲歌唱大賽。德國公共廣播聯盟(ARD)未對此置評。

以色列公共廣播公司(KAN)表示，他們正在為明年的比賽做準備，並將很快公佈以色列參賽者選拔流程的更新方案。(編輯：許嘉芫)