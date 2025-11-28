多國核電復活上工 經濟部證實核三廠最快2027年審查重啟

核三廠最快能在2027年審查通過後進行啟動程序。（本刊資料照）

經濟部今（28）日表示，已在昨日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中，核二廠、核三廠具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫，預估明年3月提交再運轉計畫，核三廠預計能在1.5至2年內完成自主安檢、同儕審查並獲得原廠協助，也就是說，最快能在2027年通過審查、進行啟動程序。

今年5月17日，隨著核三廠2號機停機，台灣正式邁入「非核家園」，核四廠在2014年封存，燃料棒也已在2021年外運至美國。但AI時代，穩定電力成為關鍵，工商團體曾多次上書建議重啟核電，包括美國、歐洲商會等都提到，台灣需要有韌性的能源、還要降低碳排，這就需要核電。

經濟部表示，台電依新修訂的核管法，展開核一、二、三廠現況評估，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。

評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，所以不具再運轉可行性。

核二廠過去仍有定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，功能需再確認，初估有再運轉條件，但因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。

核三廠機組設備尚未拆除，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。

最近美國核能管理委員會NRC也批准密西根帕利塞茲核電廠的運轉許可，該電廠因虧損，在2022年5月停止運作，但另一家公司收購後，在2023年提交重啟申請。

日本新潟縣知事花角英世21日宣布，將批准重啟位於當地的世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠，預計在議會12月投票表決後，向美國NRC提出6號機的重啟前確認申請，預估整個流程要3周到1個月，所以最快可在明年1月重新啟動，這將會是東京電力公司在2011年發生福島事故後，首次再啟核電廠。

