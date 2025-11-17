多國礦場生產中斷 全球搶銅熱潮再現、銅價狂飆

看似平凡的銅製品近期躍升為全球市場焦點。（圖／TVBS）

看似平凡的銅製品近期躍升為全球市場焦點，國際銅價持續攀升，倫敦金屬交易所，銅期貨價格已突破每公噸10500美元，逼近歷史高點。這波漲勢主要受到印尼全球第二大銅礦「格拉斯伯格」，因泥石流事故全面停產，以及智利、剛果礦場出現事故等因素影響，導致全球供應鏈收緊。

今年年初至10月份，紅銅從每公斤380元漲至450元。（圖／TVBS）

銅材料市場的價格波動，已明顯反映在零售端。在專門販售銅材料的五金行，銅材分為紅銅與黃銅，形狀則有六角形、方形和圓形的銅條可供選擇。銅成五金行老闆蔡麗文表示，一組16公斤的紅銅，以每公斤450元計算，總價高達7200元，每支約720元。從零售端的價格來看，今年年初至10月份，紅銅從每公斤380元漲至450元，黃銅則從260元漲至290元。蔡麗文指出，銅的價格波動雖看似不明顯，但因為銅材本身較重，即使只漲5元，實際差額也相當可觀。蔡麗文進一步解釋，紅銅的部分，進口商每天都需要詢價，因為價格每天都在變動，且反應非常快速。作為零售商，她在銷售時常感到不可思議，因為一點點的銅材就要價好幾百元。五金行會依照客戶需求，秤重報價並切割成適當大小，但由於上游報價一天一變，他們不敢完全反映成本，只能稍微調漲價格。這種情況下，生意也出現微微下滑。蔡麗文表示，零售端的衰退情況，雖然沒有中盤商和大盤商那麼嚴重，但客戶明顯減少購買量，有些甚至改用其他材質，如不鏽鋼等來替代原本使用的黃銅材料。

相較於單一銅材料銷售，連鎖五金行販售的銅製加工品暫時未受到銅價高漲的影響。振宇五金副總經理洪珮芳表示，他們每年都會與供應商簽訂合約，在相對穩定的價格下，不會受到短期波動的影響。她認為這波漲勢是，長期能源轉型下的必然趨勢，而非短線現象。

根據國際銅業研究組織10月初發布的半年度報告，全球精煉銅市場預計在2026年將出現15萬噸的供應短缺，更有交易員認為，每噸12000美元的銅價已經不遠了。分析師陳武傑指出，從前兩年美國大基建開始，帶動了全球電網革新，推動了第一波銅價漲勢。近一兩年，AI伺服器的大量應用以及電力改革，持續提升高階銅的需求。

銅被重新定位為「新石油」，在三大領域有著不可替代性。（圖／TVBS）

銅被重新定位為「新石油」，在三大領域有著不可替代性。首先是全球電網升級的剛性需求，銅因電阻率低、壽命長成為最佳材料。其次，AI數據中心耗電量高，每兆瓦電力配套的銅用量達20至40噸，未來需求只會增加。第三，電動化與再生能源的爆發，一輛電動車需要60至80公斤銅，而再生能源比化石燃料發電廠多使用4至6倍的銅。多領域需求爆發，使全球銅消費正以每年6%的速度增長。洪珮芳表示，市場正朝向節能的高導向方向發展，因此節能冷氣銅管、綠色工程用的配件如絕緣端子、電纜接頭等的使用度越來越高。陳武傑認為，在美國聯準會持續降息的環境下，資本市場仍面臨通膨問題，這對銅價提供相當支撐，從中期角度來看，銅價呈現易漲難跌的格局。

台灣相關銅概念股從10月初開始全面上漲，包括華新、第一銅、榮科，以及電器電纜股如華榮、大亞等都有不錯表現。專家認為，美國聯準會的降息節奏支撐銅價走強，加上電動車、AI及綠能建設推動工業需求，都讓銅成為能源轉型時代的關鍵工業金屬。

