多國簽署「巴黎聲明」! 談停火後軍隊部署 俄羅斯大怒 還罵要綁架德總理

烏克蘭昨（6）日與「志願聯盟」及美國特使共同簽署「巴黎聲明」。圖中前排左起為：英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤連斯基、德國總理梅爾茨。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 英國首相斯塔默（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（6）日簽署《巴黎宣言》後宣布，兩國已達成共識，將在俄烏停火後於烏克蘭境內建立「軍事中心」，引起俄羅斯強烈反彈，直言「絕不接受任何外國軍隊進駐」。

據《RT TV》報導，英國首相斯塔默在「志願聯盟」會議後明確指出，一旦達成停火，英、法將立即在烏克蘭全境設立軍事中心。這些中心將包含「受保護的軍備設施和倉庫」，目的是確保烏克蘭未來不再受到侵略。

英國首相斯塔默（左）與法國總統馬克宏（右）昨（6）日簽署《巴黎宣言》後宣布，兩國將在俄烏停火後於烏克蘭境內建立「軍事中心」。 圖：達志影像/美聯社

馬克宏對此補充，該宣言確立了安全保障的法律基石，其中包含在美方領導下建立停火監測機制，以及針對「俄羅斯再次發動攻擊」時的硬性支持承諾。馬克宏強調，這些舉措是為了提供「鐵甲般」的持久和平擔保。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則更強調德國作為烏克蘭最堅定的支持者，「不排除任何可能性」。即使在停火後，德國仍將在政治、財政與軍事方面持續做出貢獻。梅爾茨指出，德國的目標是協助烏克蘭建設一支能夠有效威懾俄羅斯的強大武裝力量，包括在停火後向鄰近的北約領土派遣部隊支援烏克蘭，並強調「聯邦政府和德國聯邦議院將在條件明確後決定貢獻的性質和範圍」。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯絕不接受外國軍隊部署在烏克蘭。 圖：翻攝自 X @NOELreports

對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，俄羅斯絕不接受外國軍隊部署在烏克蘭。他嚴厲警告：「任何出現在該地區的外國軍事人員，都將成為俄羅斯武裝力量的合法打擊目標。」並指責歐洲的「戰爭黨」正將政治資本豪賭在虛幻的「俄羅斯戰略失敗」上，卻完全忽視這可能帶來的毀滅性後果。

現任莫斯科國家安全委員會副主席的梅德偉傑夫也說，既然川普可以綁架委內瑞拉總統馬杜洛，那麼「綁架新納粹分子梅爾茨，可能是這場鬧劇中的一個重大轉折」。

