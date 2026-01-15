多國籲僑民速離伊朗 國際航班改道避險

記者賴名倫／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，英國、義大利、西班牙與印度14日呼籲僑民盡速離開伊朗，避免捲入潛在軍事衝突；由於伊朗一度關閉領空，德國漢莎航空集團、印度航空公司也宣布調整班機航道、降低遭誤擊風險。

伊朗反政府示威活動連日遭受血腥鎮壓釀成慘重傷亡，美軍也根據總統川普指示，持續調動軍機與兵力進駐中東地區，導致緊張局勢升溫。繼美國國務院13日呼籲非必要人員與僑民盡速離開伊朗後，英、義、西、印度14日也跟進發布預警，敦促公民提高警覺、避免入境，或盡速離開伊朗；英國政府更是暫時關閉駐德黑蘭大使館、改以遠端方式提供服務，降低外館人員與民眾的安全風險。

卡達「半島電視臺」則報導，由於局勢極度緊繃，伊朗民航組織（CAO）15日凌晨宣布暫時關閉空域、限制民用航班起降，導致空中交通大亂、並有部分班機被迫折返。禁令在5小時後解除，但德國漢莎航空集團基於安全，已指示旗下的奧地利航空、布魯塞爾航空、歐翼探索航空、歐洲之翼航空、瑞士國際航空及義大利國家航空所屬航班，全面調整航道、避開伊朗與伊拉克空域，以免捲入衝突遭受誤擊。

印度「Indigo」、「Air India」等航空公司也證實，部分國際航班因伊朗關閉領空而被迫改道，將啟用替代航線；加上卡達、土耳其航空公司近一週已大量取消航班，近期國際航線營運體系持續受中東局勢影響。

川普取消對伊朗動武，伊朗原已關閉的領空隨後已開放。（截圖自FlightRadar24網站）