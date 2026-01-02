多國表態反對共軍圍台軍演！美國務院籲中國停止對台施加軍事壓力

美國總統川普（圖左）與中國國家主席習近平（圖右）。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區於去年12月29日宣布起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，隔日於指定海空域實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，12月31日宣布結束軍演。日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國陸續發聲關切，美國國務院1日也呼籲，北京應克制並停止對台灣施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話。美國反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

繼多國接連對共軍進行模擬侵略台灣的軍演表達關切後，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）1日下午發布聲明表示，中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論不必要地升高緊張情勢，皮戈特說：「我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以進行有意義的對話。美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段。」

美國總統川普（Donald Trump）於軍演期間回應，中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。而且他也不認為習近平真的會這麼做，中國已在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上「他們過去進行的規模還更大」，川普直呼：「完全沒有什麼讓我擔心的」。聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）則於30日透過社群媒體X（前推特）敦促美國盡快提供台灣武器，強調台灣加速軍備的急迫性。

韋克示警，中國針對入侵台灣的演練持續升高，這些愈發複雜、臨時通知的演訓意在展示解放軍實施對台封鎖的能力，並使中共得以脅迫台灣。韋克爾說：「美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的『總統撥款權』及台灣安全合作倡議資金，用於關鍵軍事能力的建設。我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即全額支持賴總統所提出的特別國防預算。時間已不能再拖」。

從12月29日上午6點至隔日上午6點，台灣國防部偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次越中線侵擾空域。國防部隔天透過新聞稿指出，自12月30日上午9點起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。台灣軍方應處方面，國防部長顧立雄指出，國軍將依賴清德總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著應對。

