多國譴責美方逮捕馬杜洛 智利總統警告：今天委內瑞拉，明天可能是任何國家
[Newtalk新聞] 美國於台灣時間 1 月 3 日下午突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，引發國際社會強烈反彈。多國領袖相繼發聲譴責，美方行動被指嚴重侵犯主權、違反國際法。智利總統博里奇直言，「今天是委內瑞拉，明天可能是任何國家」，警告國際秩序正面臨危險先例。
美國總統川普於台灣時間 3 日下午在社群媒體宣布，美國對委內瑞拉展開「大規模打擊」，並已拘捕馬杜洛及其夫人。委內瑞拉政府隨即發布公告，強烈譴責美國軍事侵略，宣布全國進入緊急狀態，並號召人民轉入武裝鬥爭以對抗所謂的帝國主義侵略。智利總統博里奇 3 日在首都聖地亞哥發表聲明指出，尊重國家主權與領土完整是不可逾越的紅線。他呼籲聯合國立即發揮積極作用，動用一切可用機制防止軍事升級、保護平民，並依據《聯合國憲章》重建以政治方式和平解決爭端的框架。
哥倫比亞總統佩特羅則透過社群媒體向國際社會示警，指美國以飛彈轟炸委內瑞拉，要求美洲國家組織與聯合國安理會立即召開緊急會議。聯合國祕書長古特雷斯也透過發言人表示，對局勢急遽升溫深感震驚，並警告軍事行動將帶來令人憂慮的後果。
中國外交部發言人 3 日表示，中方對美方悍然對主權國家使用武力深表震驚，並予以強烈譴責。俄羅斯外交部則連續發布多份聲明，要求美方立即說明行動依據，並強烈敦促釋放馬杜洛。
即便是美國盟友，也對局勢表達關切。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在與美國國務卿盧比歐通話後呼籲各方保持克制，強調任何情況下都必須尊重《聯合國憲章》。英國首相斯塔默則表示，英國未參與此次行動，並重申各國均應遵守國際法，但同時也在 X 平台指出，英方認為馬杜洛是非法總統，並不會為其政權終結感到惋惜。
