多國關切解放軍圍台軍演 陸外交部：混淆是非、十分虛偽

大陸解放軍東部戰區12月29日起無預警宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，直至31日傍晚才正式宣布為期三天的演習結束。針對日本、澳洲、歐盟與一些歐洲國家針對圍台軍演的公開關切，大陸外交部31日回應表示，這幾個國家與機構「混淆是非、十分虛偽」。

大陸外交部發言人林劍。 （圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸外交部於12月31日舉行2025年最後一場例行記者會。有記者提問，針對大陸解放軍圍台軍演，據報導，日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家公開表達關切。大陸對此有何回應？

大陸外交部發言人林劍表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對大陸捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動說三道四，顛倒黑白，混淆是非，十分虛偽，大陸對此堅決反對並已提出嚴正交涉。

林劍再次重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是『台獨』分裂行徑和外部勢力縱容支持。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎，日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出了政治承諾」。大陸強烈敦促上述國家和機構「嚴格恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持『台獨』分裂行徑」。

此前據媒體報導，日本透過外交管道向大陸方面表達高度關切；澳洲方面則表達「擔憂」並譴責大陸「破壞穩定」；歐盟對外事務部、英國政府則表示反對任何單方面改變現狀的行為。

