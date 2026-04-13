多國響應僅三國捐錢！川普「和平理事會」陷資金短缺危機 加薩恐難重建

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財經中心／莊佳芳報導

外界預估，加薩的重建需要花費約700億美元，但目前和平理事會募得的重建資金僅10億美元，再加上以哈談判陷入僵局，加薩還有漫漫重建之路要走。（圖／翻攝X平台）

加薩重建計畫面臨嚴峻資金短缺，原先承諾的數十億美元援助，川普的「和平理事會」目前募得不到10億美元，主要來自阿聯、摩洛哥及美國。由美巴專家組成的「加薩行政國家委員會」也因資金與安全問題，至今未能進入加薩執行重建。同時，以哈的停火談判陷入僵局，以色列堅持哈瑪斯解除武裝才撤軍，而哈瑪斯則要求以色列撤軍並停止攻擊，外界擔憂衝突恐再度升級。

資金短缺 無法進入加薩

川普曾在華盛頓召開了一次會議，當時阿拉伯國家承諾會提供數十億美元協助重建加薩，然而知情人士指出，當初承諾會提供資金的數十個國家中，只有阿拉伯聯合大公國、摩洛哥和美國挹注資金，目前募得的資金不到10億美元。知情人士還表示，伊朗戰爭的影響，加劇了當前的資金困境。

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《路透社》引述知情人士說法表示，由於資金短缺與安全問題，儘管去年10月就已達成了停火協議，但由美國與巴勒斯坦的專家治國團隊組成的「加薩行政國家委員會」（NCAG），仍然無法進入加薩。報導稱，哈瑪斯已經多次表示，已經準備好將治理權移交給NCAG。

由川普主導推動的「和平理事會」旨在推動加薩戰後治理與重建，沒想到卻爆出資金短缺，無法按計畫進行重建。（圖／翻攝自X平台 @The White House）

和平理事會否認資金短缺 重建需高昂費用

資金短缺的消息一出，和平理事會馬上發表聲明，否認資金出現問題，並表示和平理事會是個精簡、有效率的組織，目前所有需要募集的資金都已經滿足所需。NCAG則尚未針對此事做出回應。

和平理事會原先的計畫是利用募得的資金，在哈瑪斯解除武裝及以色列撤出加薩後，進行大規模重建。以色列對加薩進行了長達兩年的轟炸，摧毀了加薩五分之四的建築物，外界預估，加薩的重建需要花費約700億美元。

停火協議生效 談判陷入僵局

停火協議雖中止了全面戰爭，卻也讓以色列軍隊實質控制了加薩超過一半面積的無人地帶，而哈瑪斯則在狹長的加薩走廊地區繼續掌權。和平理事會一直以來居中協調，但以色列堅持哈瑪斯必須先放下武器，以色列才會撤軍；哈瑪斯則表示，除非以色列保證撤軍並停止對加薩攻擊，否則不會遵守以色列的協議。

知情人士分析，目前的談判仍處僵局，外界也擔憂，以色列會找藉口重新對加薩發動攻擊。據加薩衛生部門統計，加薩戰爭自2023年10月開打以來，已經造成超過72000名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是平民，並引發了飢荒，導致該地區大部分人口流離失所。

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