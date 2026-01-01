多國領袖新年談話 揭示發展願景

記者施欣妤／綜合報導

全球各地紛紛迎接嶄新2026年，多國領袖也在1日發表新年談話，揭示未來國家願景與方向，向民眾傳遞新年新氣象。

隨著烏俄戰爭即將滿4週年，烏克蘭總統澤倫斯基在2025年的最後一天深夜發表21分鐘的新年談話，希望戰爭盡早結束，但烏克蘭「不會不顧一切」，強調不會簽署只會延長戰爭的「軟弱」和平協議，並稱這樣的協議「只會助長戰爭」。

相對澤倫斯基，俄國總統蒲亭談話相對簡短，內容大部分獻給在烏克蘭作戰的俄軍士兵與指揮官，並宣稱俄國「終將勝利」，但並未提及烏俄和平協議。

美國總統川普去年12月31日在佛羅里達州海湖俱樂部舉辦跨年派對，外媒目擊以色列總理尼坦雅胡等政要也出席。川普透露自己的新年展望為「世界和平」，展現他積極斡旋全球衝突的努力。

在印太的日本，日皇德仁也照慣例發表新年演說，內容關切天災、物價上漲與全球衝突等問題，並呼籲以對話與合作為世界帶來希望。日本首相高市早苗也在「X」發文，矢言帶領日本走向強大與富裕，讓新世代懷抱更多希望。

法國總統馬克宏在任期僅剩一年多之際，強調自己將致力履行職務，不辜負民眾期待。

