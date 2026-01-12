多國F-35戰機飛官持續換裝中 義國將設「多國飛訓中心」補足需求

〔記者陳治程／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁持續生產第五代匿蹤戰機F-35，當各使用國紛紛選派種子教官進行換裝，但受制於美軍本土基地訓能有限，拓展海外訓場就有其必要性。繼日前與美國簽署飛訓協議後，外媒指出，義國已正式宣布，未來將在西西里島設立首座多國F-35戰機飛行訓練中心，在「國際飛行訓練學校」(IFTS)的基礎上再進一步。

美國《國防新聞》(Defense News)9日報導指出，義大利國防部現已選定西西里島的「特拉巴尼－比爾吉基地」(Trapani-Birgi Air Base)，作為F-35戰機在該國的第三座駐地；同時運用該駐地既有設施和新建設備，同步建構F-35飛訓中心量能，一支中隊部署義國空軍的F-35機隊，另支中隊則供國際飛行學官接受相關訓練。

根據規劃，該基地最快自2028年底具備初始地面學科訓能(initial ground training)，並於2029年7月正式完工，是為「F-35戰機飛行訓練中心」(Lighting Training Centre)，就近為歐洲與北約盟邦逐步換裝的F-35機隊，提供可靠訓練能量。

根據美空軍公開資訊，位於美國亞利桑那州、過去是我空軍21中隊F-16飛官訓練重鎮的路克基地(Luke AFB)在近年改駐F-35戰機後，其飛行訓練能量已趨飽和，為此，該機相關換訓工作已分散至埃格林(Eglin AFB)、艾賓(Ebbing AFB)等地來滿足盟國需要。

值得一提的是，義國繼先前在薩丁尼亞島成立「國際飛行訓練學校」(IFTS)提供他國高教飛訓後，如今再成立多國F-35飛訓中心，可望讓逐漸成為北約盟邦主力戰機的F-35機隊，獲得重要飛訓能量。

