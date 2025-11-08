多圖吸睛／2026新北消防月曆登場！猛男搭檔萌娃出擊做公益

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供



「2026新北消防形象月曆」今（11/8）日開賣，消防局表示，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅有英勇的消防猛男展現專業與體能，更首度邀請孩童化身「小小消防員」共同入鏡，象徵消防使命的世代傳承與守護延續。新北市長侯友宜親自出席發表會，鼓勵民眾踴躍響應公益，月曆販售所得將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於社會福利與弱勢關懷。

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供

消防局指出，2026年消防形象月曆延續以往「英勇救災」與「溫馨救護」的雙主軸，今年與全家便利商店合作獨家販售，即日起開放預購至115年1月31日24時止，售價為新台幣119元，民眾可透過「全家」App預購，或前往門市選購。所有銷售所得扣除成本後，將全數捐贈給「新北市好日子愛心大平台」，協助弱勢族群與急難救助計畫。

廣告 廣告

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供

2026新北消防形象月曆今（11/8）日正式發表。新北市消防局提供

侯友宜指出，新北消防形象月曆推出至今已邁入第18年，深受民眾支持，今年的月曆不僅延續專業與熱血的形象，更注入親子互動與公益溫度。月曆中也出現任職36年的消防小隊長林永昌，更邀請小朋友作為小小消防員入鏡，象徵傳承意義。

侯友宜說，新北市幅員廣大、地形多變，從山區到海岸、從都會到工業區，各類災害型態都極為多元，感謝消防人員用專業技能、強健體魄及團隊力量救災，守護新北市民的安全。他也特別肯定消防局團隊在今年全國義勇消防人員體技能交流賽及T-CERT競技大賽勇奪三項冠軍，並獲得內政部消防署特優評鑑，展現頂尖實力。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動