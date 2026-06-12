多圖拆解 SpaceX IPO 如何吃下 AI、通訊與太空三大市場？

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如圖小標題 圖: 萬寶投顧研究部

[Newtalk新聞] SpaceX 創辦人暨執行長馬斯克帶領的 SpaceX 終於釋出重磅 IPO 路演資料，市場瞬間被推進一個全新想像空間。這不再只是單純的「火箭公司上市」，而是一場橫跨太空運輸、全球通訊與AI算力基礎設施的資本重組工程。從 Starship 降低發射成本的極限突破，到 Starlink 已形成的全球連網現金流，再到逐步延伸至 AI 算力與軌道資料中心的未來藍圖，SpaceX 正在把「太空」從技術競賽，升級成下一代基礎建設平台的核心戰場。

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以下是萬寶投顧研究部整理完整內容，帶讀者看懂這場可能改寫全球科技版圖的資本大局。

這場預計募資規模高達 750 億美元的 IPO，不只是資金進場，更像是一次產業定義權的重新分配—誰能掌握太空、連網與算力，誰就有機會定義下一個十年的科技秩序。

馬斯克帶領的 SpaceX 終於釋出重磅路演（Roadshow）資料！這次 IPO 募資不僅是資本市場的歷史性一幕，更揭示了 SpaceX 早已超越單純的「火箭公司」。

轉型為橫跨太空、連網與 AI 的整合式基礎設施平台！

拆解這場科技巨頭的百億美金局：預計募資金額： 約 $750 億美元（以發行價 $135 / 股、發行 555.6M 股估算）。

資金用途： 不是為了變現，而是為了提前備糧！將直接投入 AI 算力基礎設施、發行能力與衛星星座擴張！

閉鎖期： 馬斯克（Elon Musk）硬核鎖定 366 天，展現長期營運信心。

撐起估值的三大核心平台

SpaceX 將未來策略定調為：「火箭是入口，Starlink 是網路，AI 是下一個市場。」

SPACE（太空運輸）：2025 年高達 95% 的任務使用回收助推器，Starship（星艦）目標將每公斤進入軌道的成本再降 99% ，用絕對的低成本建立產業壁壘。

CONNECTIVITY（星鏈連網）：已覆蓋 164 個國家、擁有超過 1,030 萬訂戶。

下一代 V3 升級：單顆頻寬從 96 Gbps 暴增至 1,024 Gbps是目前集團最核心的「現金流引擎」。

AI（算力佈局）：這不只是故事，AI 已經開始變現！包含與 Anthropic（月費約 $1.25B）及 Google 的算力合約終極大膽想像「軌道 AI 算力」：當地面電力不足、散熱遇到瓶頸SpaceX 計劃直接把 AI 資料中心搬上太空，利用無限太陽能與太空輻射散熱！

賺錢能力如何？營收高速成長：2025 年營收達187億美元、年複合成長率達 34%！

獲利結構優化：調整後 EBITDA 在 2025 年達到 $66 億美元！

長遠目標： 管理層喊出毛利率達70%、GAAP 淨利率達45%的驚人長期目標！

Connectivity 供現金流，AI 是長期賭注Space 是整體底層平台。

SpaceX 透過高度垂直整合（從發射場、火箭、衛星、系統軟體到終端客戶）。

打造了別人難以複製的營運飛輪，這次 IPO 的啟動正是他們將太空優勢轉化為地球（甚至宇宙），最強算力與網路防線的關鍵轉折點！

資料來源：萬寶投顧研究部

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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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