（多圖）三立新聞採訪車疑失控撞進北市彰化銀行 10人受傷送醫

三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，不明原因衝進彰化銀行，現場滿目瘡痍。(記者羅沛德攝)

首次上稿：16:00更新時間：17:31(更新受傷人數、現場照片)

〔記者鄭景議／台北報導〕三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內，強大撞擊力道不僅將銀行提款機撞得粉碎，更波及當時在銀行內外的人員。台北市消防局獲報趕抵現場，發現包含行人與銀行人員在內至少有10人受傷，駕駛初步表示表示行車時突然恍神就撞進銀行。詳細事故原因仍待警方進一步調查。

中山分局初步調查，今日下午這輛三立新聞台的採訪車沿著街道行駛，卻在經過一江街口時，整輛車失控直接衝向路旁的彰化銀行，並高速撞入銀行大廳。由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機被當場撞得面目全非，提款機外殼與零件散落一地，現場地面滿是玻璃碎片，場面十分驚人。

消防局初步清查，包含採訪車駕駛在內共6男4女人10人受傷，其中重傷3人、中傷1人、輕傷6人，有2人送醫時意識不清送往台大救治，駕駛則受輕傷未送醫。

警方隨即在車禍現場拉起封鎖線，並派員在路口維持交通秩序。警方表示，針對採訪車駕駛將進行酒精測試以釐清是否有酒駕情事，同時也會調閱周邊監視器畫面與車內行車紀錄器，確認採訪車當時是遭遇機械故障，或是駕駛人為操作不當才釀成這起衝入銀行的意外。

傷者名單：

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷，送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.男 司機 未送醫

三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時不明原因衝進彰化銀行。(記者羅沛德攝)

