多圖／下雪了！合歡山積雪約1.5公分 「銀白仙境」畫面曝光

生活中心／陳慈鈴報導

受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，今（28）日各地早晚涼冷，清晨最低溫出現在馬祖僅9度，上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象。稍早，合歡山松雪樓降雪，高度約1.5公分，現場一片銀白，宛如仙境。

由於松雪樓因為凌晨剷雪車就出門，下的冰霰及飄夾雪花並不多，再加上一早天氣回暖，目前溫度1度、積雪約1.5公分所以已經開始出現融化的狀態。

從現場畫面可以看到，當地的枝葉上散落著冰霰及雪花，無論是屋簷上還是路面，因為積雪的關係，都呈現一片雪白，一眼望去彷彿來到一處仙境。

氣象署提醒，由於白天開始水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

【現場畫面一覽】

積雪約1.5公分，合歡山變銀白仙境畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

