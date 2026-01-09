多圖／嘉義跨國色情仲介栽了 24名辣泰妹「接熟客」遭團滅

泰國女子被招攬來台，從事非法色情行業。（圖／東森新聞）





窩藏在嘉義縣、市民宅內的非法仲介集團，專門招攬泰國女子入境台灣，於音樂會館、KTV酒店等地從事色情交易，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲線報後，經佈線蒐証，今（9）日宣布已成功破獲此案，查獲24名非法坐檯的泰國籍女性，並逮捕19名非法仲介集團成員，移送嘉義地檢後，嫌犯陸續遭到起訴。

該非法集團招攬的女性作風大膽。（圖／東森新聞）

嘉義縣專勤隊指出，日前接獲線報後，由嘉義地檢署指揮，聯合海巡署、嘉義憲兵隊等單位組成專案小組，監控掌握集團運作模式多日，發現該集團透過泰國經紀人及通訊軟體，招攬泰國籍女性來台，從事非法坐檯陪酒工作，由於沒有底薪，這些女性只能靠脫衣、被客人觸摸等行為，賺取小費，部分人還會與客人性交易。

廣告 廣告

移民署破獲跨國非法仲介集團。（圖／東森新聞）

據了解，該非法集團把女性們派遣到某音樂會館及KTV酒店，因為作風大膽，在尋芳客群中頗負盛名，其中一間會館更是「只接熟客」，會館內的人員接到電話後，還會小心查看四周後再開門，專案人員掌握這項特點，於執行搜索當天偽裝埋伏，最終出動35名執法人員突襲成功。

非法色情交易集團窩藏在嘉義民宅內。（圖／東森新聞）

現場查扣手機、翻譯機、記帳簿、現金38萬餘元等證物，並查獲24名泰國籍女性、拘提2名集團成員。全案已依妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌，將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員移送嘉義地檢署偵辦，並陸續起訴。嘉義縣專勤隊隊長羅金定提醒，非法聘僱最高可處75萬元罰鍰；意圖營利之非法仲介者，最高可處3年有期徒刑或併科120萬元罰金，民眾切勿以身試法。

檢警查獲多名泰籍女性。（圖／東森新聞）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

皮條客幫泰「女」攬客 找上阿Sir一起進警局了

泰女遭尪逼和公公拍片！做性交易接客 懷孕不知父身分

下藥性侵應召女+沒付假鈔 台中房董這次代價更慘！

