多圖／國4神岡段嚴重車禍！水泥車追撞小貨車…女遭拋飛車外命危搶救中
記者吳泊萱／台中報導
國道4號西向9公里台中神岡路段發生驚悚車禍，今日（5日）早上6時許，一輛小貨車因不明原因停在外側車道遭後方水泥預拌車追撞，猛烈撞擊導致小貨車駕駛林姓婦人（64歲）當場拋飛車外，倒臥中線車道，全身多處撕裂傷、骨折，目前仍在醫院開刀搶救中，仍有生命危險，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。
警方調查，5日早上6時39分，64歲林姓婦人駕駛小貨車行經國4東向神岡路段時，因不明原因在外側車道停車，後方駕駛水泥預拌車的李男（57歲）因煞車不及追撞小貨車。
猛烈撞擊導致小貨車，後車斗及棚架嚴重變形，駕駛林婦當場被拋飛車外，倒臥在中線車道。警消獲報到場時，林婦因全身多處撕裂傷及骨折，意識模糊，被緊急送往梧棲童綜合醫院救治，目前仍在開刀手術中，尚未脫離險境。
警方指出，水泥預拌車駕駛李男酒測值零，林姓婦人因受傷酒測值待檢測，車禍已於上午7時31分排除，恢復全線通車，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。
