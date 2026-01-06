多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機
全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今（6）日上午 10:15 正式降落桃園國際機場，在眾所矚目下抵台，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。
星宇航空A350-1000不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念，將專屬的碳纖維編織繪上尾翼，今日首度在桃園機場亮相，北觀景台也聚集航迷搶先目睹A350-1000 的風采。
隨著 A350-1000 的抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新 3D Route Map，提供實景 3D 地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。
為了讓親子旅客擁有更愉快的飛行體驗，星宇航空也推出全新的 Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲，讓孩子在長程航程中也能透過遊戲探索世界。
星宇航空的 A350-1000最遠可直飛 15,600 公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐。短期內，A350-1000 將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性。
後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。隨著首架 A350-1000 正式抵台，預計2026 年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。
更多東森新聞報導
舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積
冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片
「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運
其他人也在看
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 19 小時前 ・ 7
關西機場航班大亂！遺失1物 返台班機取消
[NOWnews今日新聞]有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 5
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
張國煒親自駕駛 星宇航空首架A350-1000客機抵台
星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間6日上午 10：15 正式降落桃園國際機場，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。A350-1000 的交付象徵星宇航空全機隊完整到齊，也標誌著其跨洲航線拓展能力邁入全新階段。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
武陵農場花季管制 明開搶車票
[NOWnews今日新聞]每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園
交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島77食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
【2026飯店推薦】搶佔春節、寒假最後房源！8家星級飯店優惠直降5.3折起、平日一泊一食最低6381元起｜揪愛Mei推好物
寒假、新春連假 (2/14-2/21) 即將到來，想住得好又不想傷荷包？「揪愛Mei」幫你整理好了！旅遊預訂平台 Klook、kkday 、agoda、Booking和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。其中，精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低5.3折起就能入住！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 15
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 22 小時前 ・ 10
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情
[NOWnews今日新聞]南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉武陵櫻花季3日遊 春節限定
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 5
不是想進就能進！武陵農場櫻花季「情人節前一天」啟動交管 總量管制6千人「四大疏運措施登場」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導交通部今日宣布，每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程正式宣布於2月13...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【2025年最新版】台灣人最愛去東京哪裡玩？五大景點排行榜你都去過了嗎？
東京，永遠是個去不膩的城市，更是許多台灣遊客自助旅遊的首選，無論是親友同遊，或是情侶結伴，能想到的適合景點一雙手怎樣都數不完。不過你知道台灣人最喜歡在哪裡出沒嗎？本篇就要根據日本政府新發表的2024年「日本東京都國別外國人旅行者行動特性調查報告書」調查結果，幫大家揭開台灣人到東京都去哪裡玩，參考這五大人氣景點，讓你的東京行開心又充實吧！LIVE JAPAN ・ 5 小時前 ・ 9
38年老牌旅行社爆財務異常 觀光署：勒令停業3個月
農曆春節、228連假等旅遊旺季將至，交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，其中成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，近期因財務出現異常狀況，遭勒令停業3個月，觀光署提醒消費者，安排國內外旅遊行程時務必留意旅行社經營狀況及最新公告，以保障自身權益，避免行程受影響。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
東海岸免費深度導覽重啟 預約部落小旅行送體驗券
六年前啟動的「花現東海岸在地小旅行」導覽活動，在花蓮遊客中心完成地震後修繕並重新啟用之際，也同步恢復舉辦，同時完成導覽，還可以獲得一百元的體驗券，歡迎旅客探訪東海岸。 觀光署東部海岸國家風景區管中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
首爾一日遊景點推薦！玩東大門、散步清溪川、逛街大買、造訪設計廣場、吃米其林玩一天
首爾,東大門,ddp,設計廣場,豬肉湯飯,陳玉華一隻雞,新羅飯店,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林 到首爾玩如果要安排一天能感受到傳統與現代、吃日常平價美食也能大啖米其林，購物採買大過癮，還能漫步首爾知名的人工河川清溪川，在到首爾高檔五星酒店吃星級美食，那麼就到東大門遊逛一天吧！尤其推薦第一次到首爾的人把這一天的行程那入旅程中!景點+ ・ 23 小時前 ・ 11
三層崎花海將登場！ 兩公園串聯打造更大更美賞花路線
2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，展期至 3月15 日（星期日）。被譽為「臺版富良野」的三層崎花海，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘 YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約 6 分鐘即可抵達，輕鬆串台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言