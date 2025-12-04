多圖／性侵無數少女！美富豪房內放治療椅 高清照曝光

美國政府公開愛普斯坦名下小島的房內照。（圖／美國眾議院監督委員會）





美國眾議院監督委員會日前公開已故性犯罪富豪愛普斯坦（Jeffrey Epstein），位於美屬維京群島私人島嶼「小聖詹姆斯島」的內部畫面，外界首度一窺惡名遠播、無數名人政要涉入的性犯罪之島的內部樣貌。

屋內有大量廁所與盥洗用具。（圖／美國眾議院監督委員會）

監督委員會民主黨領袖葛西亞（Robert Garcia）公開畫面並表示，這批影像提供「令人不安的一瞥」。多名受害者指控，愛普斯坦1998年買下小聖詹姆斯島後，無數包含未成年在內許多的女性，被送到島上任人侵犯、性剝削。

屋內設計簡潔大膽。（圖／美國眾議院監督委員會）

與奢華、糜爛的刻板印象不同，房屋內多以亮白色為主色，並輔以簡潔但大膽的設計，營造出內斂又大膽的風格，同時彰顯出隱藏在簡潔之下屋主極度不凡的財力。

愛普斯坦在小島上的房屋內裝多為簡潔的白色風格。（圖／美國眾議院監督委員會）

屋內堆放大量盥洗用品、雕像與繪畫品，以及1張愛普斯坦會見教宗若望保祿二世的合照，儘管部分客房凌亂或已搬空，但牆上排列整齊男性臉孔面具，與其他留在屋內外的藝術品，都見證了愛普斯坦等人的荒唐行徑，與教宗合照更成為愛普斯坦在島上行徑的最大諷刺。

房內擺放許多藝術品。（圖／美國眾議院監督委員會）

其中一部電話上留下有姓名的快速撥號、一張疑似牙科治療椅，與黑板上寫著「真相」「欺騙」「權力」等字眼的密室，都留給好奇之人無盡的想像。而外人無法想像的真實犯罪，也隨著房門外的小徑繼續延伸到庭院、棕櫚樹泳池與海邊，任何角落彷彿都曾出現驚駭世人的奢靡又恐怖畫面。

愛普斯坦與教宗會面。（圖／美國眾議院監督委員會）

曾與愛普斯坦關係密切，而被認為可能涉入或知悉島上性犯罪的美國總統川普，今年11月19日簽署法案，指示政府公開已掌握的愛普斯坦相關文件。監督委員會指出，目前公開的影像拍攝年份為2020年，也就是愛普斯坦2019年死亡之後島上被整理時的狀態。

