多圖／海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮發文獨家空拍視角

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台



海鯤號於前天（1/29）與昨天（1/30）連續兩天出海，執行潛航測試，昨天成功潛入50米深度，國安會秘書長吳釗燮今天（1/31）於社交平台X上發布國造潛艦海鯤號成功潛航測試的照片，並有無人機空拍的視角，顯示正在下潛的海鯤潛艦，其帆罩與潛望鏡逐步沒入水面下。並強調海鯤號成功完成「首次潛航測試」（first submerged sea trial）是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

國安會秘書長吳釗燮今天（1/31）於社交平台X上發布國造潛艦海鯤號成功潛航測試的照片，吳釗燮也寫道「台灣首艘自主研發的潛艦 SS-711「海鯤號」（Narwhal）成功完成「首次潛航測試」（first submerged sea trial），這是我們威懾能力向前邁出的重要一步。」（英文原文為#Taiwan’s first indigenous submarine SS-711, the #Narwhal, successfully completed its first submerged sea trial, a major step forward for our deterrence capabilities.）

吳釗燮X帳號發文的照片並有無人機空拍的獨特視角，顯示正在下潛的海鯤潛艦，其帆罩與潛望鏡逐步沒入水面下。吳釗燮這動作，也等於打臉網路上「稱海鯤號只是出海繞一圈、根本沒有下潛」酸民看衰國造潛艦的言論。

