多圖／重機騎士「鬼切」撞分隔島 彈飛1公尺重摔

機車騎士彈飛。（圖／東森新聞）





新北市中和區秀朗橋日前發生一起驚險事故，一輛重型機車疑似在變換車道時，邊打方向燈邊向右切入機車專用道，卻連續撞上多支防撞桿，隨後再撞上分隔島，騎士當下維持騎乘姿勢連人帶車彈起約1公尺，接著重重摔落在地。

事故發生瞬間，行駛在一旁的機車騎士也被突如其來的巨大聲響嚇到，轉頭查看情況。不過，對此轄區警方表示，並未接獲相關報案，事故實際原因仍有待進一步釐清。

騎士切換車道。（圖／東森新聞）

騎士連人帶車飛起。（圖／東森新聞）

機車騎士倒地。（圖／東森新聞）

三重機車擦撞 1人OHCA

另外，新北市三重14號越堤道今（31日）清晨6時許也發生重大事故，2輛機車發生碰撞，1人失去生命跡象送醫，仍在搶救當中。

三重發生嚴重車禍。（圖／東森新聞）

