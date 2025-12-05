（多圖）門修好了！AAA接機吸千人朝聖 台粉擠爆小港機場

小港機場外的粉絲超多，全是迎接參加AAA的藝人。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)明天(6日)在高雄世運主場館登場，藝人分兩批包機抵台，今天小港機場更加盛況空前，清晨4、5點就有粉絲衝進入境大廳搶佔第一排，Threads上甚至傳出小港機場的門都掉了，不過目前已經恢復正常。

AAA明天登場，惠利粉絲拉起布條，搶佔第一排等待偶像到來。(記者李惠洲攝)

Threads傳出小港機場的門壞掉，目前已經恢復正常。(記者李惠洲攝)

小港機場外擠滿AAA的粉絲，不說還以為是橋下的二手市集，人潮不斷。(記者李惠洲攝)

粉絲應援AAA，可看到上面有潤娥、IVE、LESSERAFIM及CORTIS的看板。(記者李惠洲攝)

記者上午現身直擊小港機場盛況，從入境大廳到外頭停車場大約聚集上千人，現場盛況更勝於11月的TWICE，粉絲各個全副武裝，相機、應援看板、布條及手幅是基本，小椅子、墊子也備妥。不過並不意外，畢竟此次預計抵達小港機場的包括IVE、LESSERAFIM、Stray Kids、TWS、RIIZE、IU、潤娥、俊昊等人，而且這也是今年爆紅的CORTIS第一次來台灣，當然備受關注。另外，日星佐藤健傳出也在今天下午會抵達小港機場。

CORTIS第一次來台灣就是參加AAA，在小港機場的COER(粉絲名)相當多。(記者李惠洲攝)

RIIZE來台參加AAA，粉絲拿出將太郎、Anton的照片應援。(記者李惠洲攝)

CORTIS粉絲COER印出成員光頭的造型，希望能吸引偶像目光。(記者李惠洲攝)

AAA粉絲似乎已經正在模擬最佳拍照姿勢，等等笑容滿面迎接偶像到來。(記者李惠洲攝)

現場接機的除了女性之外，男粉絲也準備相機拍攝來參加AAA的偶像們。(記者李惠洲攝)

搶佔第一排的粉絲，大多是一大清早、天才剛亮就抵達小港機場。(記者李惠洲攝)

CORTIS的成員JAMES(趙雨凡)儘管血統、國籍一直讓外界霧裡看花，不過能確認的是他在台灣長大，國小、國中都在北部就讀，最近受訪透露，最想念的就是台北附近的飯糰以及豆漿，台灣確實是他的家沒錯。至於TWS所屬的PLEDIS，今天緊急宣布中國籍成員韓振因為健康因素缺席AAA，令粉絲相當遺憾，無緣在台看到TWS的完整體。

