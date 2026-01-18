多圖／黑皮白雪公主+粗壯仙杜瑞拉掃毒抓賊 泰警新聞稿爆紅

國際中心／綜合報導

粗壯的迪士尼公主逮捕嫌犯，這是什麼情況？

泰國素攀武里府三竹（Sam Chuk）一間警察局，在公布警方掃蕩毒品成果的例行新聞稿照片中，用AI將員警們的臉和衣著改成迪士尼公主與動漫角色，除了可達到隱藏執行任務員警的身分目的，也讓這些新聞稿變得吸睛、搞笑，受到大量網友關注，廣受好評。

泰國警方用AI改圖將員警弄成迪士尼公主與嫌犯合照。（圖／翻攝自policesamchuk臉書）

《曼谷郵報》17日報導，三竹（Samchuk）警察局近日在臉書粉專上，發布多張圖片，將員警們改成《航海王》（One Piece）中的角色，並藉此宣布逮捕一名涉及多起竊盜案、吸毒、酒駕嫌犯。

這則貼文以「草帽海賊團……協助三竹掃蕩毒品」為標題，獲得數千次分享與留言。之前，該警局也曾發布一則貼文，把警員變成迪士尼公主，並以「可能的任務（Mission Possible）：公主抓壞人」為題，同樣引發關注。

泰國警方用AI改圖將員警弄成迪士尼公主與嫌犯合照。（圖／翻攝自policesamchuk臉書）

三竹警察局局長格德喬克（Pol Col Kiatchai Kerdchok）表示，這個點子來自警局的偵查小組，他們認為，例行的犯罪公告其實可以用更有趣的方式呈現給大眾。

泰國警方用AI改圖將員警改成《航海王》的草帽海賊團與嫌犯合照。（圖／翻攝自policesamchuk臉書）

他也指出，這些AI生成的卡通造型，還能在執行中的案件中協助隱藏偵查人員身分。實際執法時，警員仍穿著一般便服，卡通服裝則是在逮捕完成後，透過數位方式加上去的。

