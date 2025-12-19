多圖／「2025搞笑野生動物攝影獎」爆笑曝光 牠們忘情熱舞勇敢作自己

記者張雅筑／台灣－英國報導

相信大家對「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」一定不陌生，因為該比賽總會收到野生動物們「戲精」上身和「超真實搞笑」的一面，例如：海豹咧嘴大笑、海龜對鏡頭比中指、震驚的松鼠使出必殺氣功以及蛋疼猴等，讓人看了笑開懷也想問：「真不是工讀生扮的嗎？」今（2025）年是這比賽舉辦的第11年，總計收到來自109個國家的參賽作品，日前主辦方已宣布獲獎者，而最受評審們青睞、獲得首獎的是，Mark Meth-Cohn的作品—《擊掌（High Five） 》。

圖左至右為「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」比賽共同創辦人保羅（Paul Joynson-Hicks）、密雪兒（Michelle Wood）和湯姆（Tom Sullam），他們致力透過不一樣的方式來保育野生動物和其棲息地。（圖／Comedy Wildlife Photography Awards授權提供）

由保羅（Paul Joynson-Hicks）和團隊們湯姆（Tom Sullam）及蜜雪兒（Michelle Wood）共同創辦的「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」，在那些讓人捧腹大笑的照片背後，其實蘊含著一段令人動容的初衷。致力透過不一樣的方式來保育野生動物和其棲息地的他們發現，傳統枯燥的演講或過於嚴肅的宣導，往往難以引起大眾的共鳴。因此，他們決定另闢蹊徑，透過野生動物那些滑稽、趣味的瞬間，以軟性的方式喚起全球對自然生態的尊重與保育意識。他們衷心希望，人類在會心一笑之餘，能更重視棲息地的維護，不再為了私慾破壞這些生命唯一的家園。

在2025年12月9日，主辦方揭曉了這屆「尼康搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）」得主，勇奪年度總冠軍最高榮譽的，是來自英國的熱情業餘野生動物攝影師、也是去年大賽的入圍者Mark Meth-Cohn。今年他以一張《擊掌（High Five）》，精準捕捉了一隻大猩猩在森林空地中「忘我熱舞」，超真實的幽默與逗趣瞬間，成功在萬件作品中脫穎而出，獲得評審們一致的青睞，讓他一舉包辦年度總冠軍與哺乳類組獎項。

榮獲 2025 年「尼康搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）」年度總冠軍的是來自英國的業餘攝影師Mark Meth-Cohn。他憑藉著作品《擊掌（High Five）》 成功奪冠。這張照片攝於盧安達的維龍加山脈（Virunga Mountains），精準捕捉到一隻年輕的大猩猩在森林空地中翩翩起舞，做出轉圈、翻滾與高踢腿的逗趣瞬間。（圖／©Mark Meth-Cohn；Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 授權提供）

主辦方表示，今年大賽邁入第11週年，參賽盛況空前，吸引了來自全球 109 個國家、超過萬件作品投稿，刷新了創賽以來的最高紀錄。在激烈的競爭下，經過重重篩選與專業評比，最終只有 44 件頂尖作品（含影片）能成功突圍進入決賽圈，角逐評審團心目中的最高榮譽與各類別桂冠。

在盧安達所拍攝的作品《擊掌（High Five）》奪得最高榮譽，攝影師Mark除了很開心外也分享了照片背後的故事。他表示，當時他們花了難忘的4天時間，在霧氣繚繞的維龍加山脈 （Virunga Mountains）尋找大猩猩家族。好不容易，他們遇到了一個名為「Amahoro」的大家族，「牠們聚集在森林空地，成年大猩猩安靜地覓食，而年幼的大猩猩則興致勃勃地玩耍。其中一隻年輕雄性特別熱衷於展示他的體操天賦：旋轉、翻滾、踢腿。觀看牠的表演純粹是一種享受，我很高興能在照片中捕捉到牠愛玩的天性。」

談到得知獲獎的當下，Mark表示：「在任何比賽中取得好成績都證明你的影像能引起共鳴。尼康搞笑野生動物攝影獎是年度重要賽事之一，參與過程輕鬆有趣，但背後有著嚴肅且堅定的使命感。去年入圍決賽後，我對今年能更進一步奪冠感到無比欣喜。」Mark透露，自己一生的攝影抱負之一就是在非洲大草原上捕捉大型貓科動物的蹤影。

作為總冠軍，Mark 將獲得由Alex Walker's Serian 提供的肯亞馬賽馬拉（Masai Mara）奢華野生動物獵遊之旅，在那裡有著無數的大型貓科動物與壯闊天空。此外，他還獲得了由坦尚尼亞Wonder Workshop手工製作的獨特獎座，以及來自ThinkTANK的專業攝影包。

鳥類組冠軍作品為英國攝影師Warren Price的《鎖喉（Headlock）》。這群海鴉擠在寸土寸金的峭壁築巢，極強的領地意識讓「鄰里關係」劍拔弩張。攝影師精準捕捉到一隻「環眼海鴉」被鄰居鳥喙牢牢「鎖喉」的瞬間。最吸睛的是，牠那帶著白色眼線的眼睛正一臉茫然地直視鏡頭，尷尬處境令人捧腹。這張照片幽默詮釋了：當空間太擠時，你真的會想把鄰居的頭給咬掉——字面上的意思！（圖／©Warren Price；Comedy Wildlife Photography Awards 授權提供）

尼康歐洲區行銷高級總經理邁爾（Stefan Maier）表示，今年參賽作品中流露的驚人才華與創意，令他們感到無比激動，非常榮幸能見證這成果。邁爾（Stefan Maier）補充道：「每一位獲獎者都巧妙地融合了幽默、攝影技巧與想像力，生動地記錄下大自然的瞬間；而Mark奪冠的作品，更是完美詮釋了野生動物純真愛玩的天性。尼康深以支持這些視覺敘事者為傲，我們致力於提供專業工具讓他們分享獨特視角，進而啟發全球觀眾守護地球上這些珍貴且卓越的野生動物。」

讓人值得一提的是，這比賽每年都會支持一個永續保育組織，2024年「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」選擇與總部來自英國的惠特利自然基金會（WFN）合作，將10%的利潤捐贈給他們，以支持南半球國家的保育領袖。據悉，惠特利自然基金會（WFN）已向90個國家的 200多名自然資源保護主義者提供了近2,700萬美金（約新台幣8.6億元）的資助。

以下為2025年「尼康搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）」其他得獎作品：

爬行、兩棲及昆蟲組冠軍 / 尼康少年組冠軍 (16 歲及以下），得獎的是美國攝影師Grayson Bell的作品《不情願皈依者的洗禮(Baptism of an unwilling convert)》。攝影師在自家後院捕捉到兩隻青蛙在水中掙扎的畫面。他表示這張照片展現了自然界中充滿動態且戲劇性的一面，看似「洗禮」的動作其實是青蛙間的領地競爭。身為年輕攝影師，他對於能同時獲得兩項大獎感到驚喜與榮幸。（圖／©Grayson Bell；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

尼康青年攝影師組冠軍 （25歲及以下）為德國攝影師Paula Rustemeier，他的作品是《舞池熱舞(Hit the dance floor)》。Paula Rustemeier觀察了一窩小狐狸數週，捕捉到牠們在草地上嬉戲打鬧的樣子。兩隻小狐狸站立對峙的姿態，彷彿正在舞池中熱舞。她希望透過這張充滿生命力的作品，展現野生動物俏皮、人性化的一面。（圖／Paula Rustemeier；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

組合作品組冠軍為美國攝影師Maggie Hoffman的作品《挖金礦（Digging for Gold）》。一組共4張的照片，生動記錄了一隻黑猩猩專注於挖鼻孔的爆笑連續動作。＜設計對白＞我挖、我挖挖挖...疑？是「金礦」耶！嘿嘿，來嚐嚐看～（圖／©Maggie Hoffman；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

尼康影片組冠軍為德國攝影師Tatjana Epp的作品《衝浪蒼鷺（Surfing Heron）》。Tatjana Epp參賽的精彩影片裡，捕捉到一隻蒼鷺站在漂浮物上，像是在水面上衝浪般的獨特姿態。（圖／©Tatjana Epp；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

獲得高度讚揚獎 （Highly Commended Winners）的作品之一，芬蘭攝影師Valtteri Mulkahainen的作品《微笑，你正在被拍攝（Smile, you're being photographed）》—— 一隻棕熊寶寶躲在樹後偷看鏡頭。＜設計對白＞有鏡頭在拍，看我的招牌動作！（圖／©Valtteri Mulkahainen；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這張獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是美國攝影師Meline Ellwanger的《合唱團（The Choir）》。Meline表示：「這是我極其幸運捕捉到的搞笑瞬間，畫面中這三隻獅子竟然在同一時間打哈欠。」＜設計對白＞啊～Do、啊～Re，換我：「啊～～～Mi」（圖／©Meline Ellwanger；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這張獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是芬蘭攝影師Erkko Badermann的《起落架放下（Landing gear down）》。Erkko Badermann表示，這張照片是耐心守候下換來的勝利！此外，他更分享背後的酸甜苦辣：「多年來，我一直持續拍攝紅喉潛鳥。我趴在池塘邊的偽裝網下，躲在隱蔽處記錄牠們春季求偶的姿態。地面既濕又冷。那天早晨，一場反常的初春降雪讓我措手不及，幾乎無法進行拍攝。趴在冰冷的岸邊，我一度覺得待在這裡毫無意義，正準備離開時，我決定再留一下。隨後雪勢轉弱，化作靜謐優美的飄雪，湖面也升起了一層薄霧。湖面上的另一隻紅喉潛鳥已被雪覆蓋成白色。從牠的行為中，我察覺到牠的伴侶即將抵達湖泊，我設法在灰濛濛的天空背景下將鏡頭對焦在牠身上。雖然一度跟丟，但在牠落水前的一刻，我重新捕捉到了牠的身影。紅喉潛鳥其實不擅長飛行，降落姿勢通常搖搖欲墜：牠們會將雙腿向後伸展以尋求平衡，接著以腹部著水滑行。我常開玩笑說牠們把水面當作跑道。但這一次，這隻鳥筆直地朝我飛來，姿態極其平穩，簡直讓人以為牠去上過飛行課。這張照片曾隨我參加過多次展覽，總能引起觀眾會心一笑。它散發著一種獨特的幽默感。我認為它非常適合參加這個攝影獎，能為觀眾帶來歡樂。」（圖／©Erkko Badermann；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這件獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是保加利亞攝影師Kalin Botev的《猴子馬戲團（Monkey Circus）》。Kalin Botev在辛巴威萬基國家公園與妻子度蜜月時，偶遇一群在巨樹上玩耍的狒狒。其中一隻狒狒穩坐樹幹，不斷以滑稽的動作試圖抓捕繞著樹跑動的同伴，這場歡樂的「追逐遊戲」持續了超過 15 分鐘，展現了靈長類動物純粹的玩心。（圖／©Kalin Botev；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這張獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是加拿大攝影師Christy Grinton的《糟糕的髮型日（Bad hair day）》。當時Christy Grinton正在維多利亞市中心的一座公園，看見一隻灰松鼠媽媽正忙著幫孩子搬家。由於早晨草地佈滿露水，牠在穿梭時尾巴被浸得濕透。當牠進入新巢並轉身離開的瞬間，那條濕答答的尾巴正好蓋住了牠的頭。這副模樣讓Christy聯想到那種剛洗完頭、門鈴卻突然響起的尷尬時刻！（圖／©Christy Grinton；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這件獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是義大利攝影師Liliana Luca的《Fonzies 點心廣告（Fonzies advertising）》。攝影師在馬達加斯加捕捉到一隻冠狐猴（crowned sifaka），牠瞪大雙眼盯著鏡頭，隨後舉起手舔了一下並優雅地停在半空中。這滑稽的動作讓攝影師聯想到經典的點心廣告台詞：「如果不舔舔手指，你的享樂就只算一半！」這幅作品生動展現了大自然與生俱來的幽默感。（圖／©Liliana Luca；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這件獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是英國攝影師Alison Tuck的《現在，我的巢在哪個方向？（Now, which direction is my nest）》。攝影師在英格蘭約克郡的本普頓峭壁捕捉到這一幕。當時強勁的向岸風將築巢用的乾草吹向塘鵝的臉部並遮住了眼睛，讓牠們在起飛或尋找方向時變得異常困難，畫面既生動又充滿喜感。（圖／©Alison Tuck；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這件獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的作品是澳洲攝影師Annette Kirby的《走開（Go away）》。攝影師在日本北海道羅臼捕捉到這隻巨大的虎頭海鵰。當時牠正躲在海堤深厚的新雪坑裡守護剛捕獲的魚，當其他競爭者試圖靠近時，牠露出了這副「絕對不分享」的犀利眼神，明確表達了「走開」的意圖，畫面充滿霸氣與趣味。（圖／©Annette Kirby；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這張獲得「高度讚揚獎（Highly Commended Winner）」的照片，是英國攝影師Mark Meth-Cohn的另個作品《啊——媽媽！（Aaaaaww Mum）》。Mark在盧安達的維龍加山脈徒步旅行時，捕捉到這個溫馨又滑稽的瞬間。當時一個大猩猩家族正聚集在空地，成年大猩猩在覓食，而年幼的大猩猩則在熱情玩耍。這張照片生動地拍下了幼雛向母親「撒嬌尖叫」的模樣，讓人感受到靈長類動物與人類相似的情感連結。（圖／©Mark Meth-Cohn；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

這張獲得「高度讚揚獎 (Highly Commended Winner) 」的是美國攝影師Bret Saalwaechter的《我等不及要當國王了（I-Just-Can't-Wait-To-Be-King）》。對於著迷於獅子社交生活的Bret來說，塞倫蓋蒂就是最好的觀察室。2024年9月的旱季，嚴酷的氣候加劇了獅群的家庭矛盾。在那段時間，他們巧遇了一場動感十足的對峙：一邊是吵著喝奶的幼獅，一邊是累到想「罷工」的母獅。 雖然旱季對野生動物而言是一場生存考驗，卻也造就了絕佳的拍攝機會。這些幼獅簡直是天生的演員，牠們繞著石山（Kopje）不斷追逐母親，在玩耍與討奶之間切換。母獅因高溫早已失去耐心，幾度憤怒咆哮試圖退場，卻始終甩不掉這群「黏人精」。 這場追逐戰不斷升級，母獅跳上石山尋求清靜，後代卻如影隨形。最終，在混亂與喧囂達到巔峰的合唱瞬間，Bret成功捕捉到了這個畫面——這就是大自然中最真實、也最令人噴飯的家庭劇場。 這張照片生動捕捉了幼獅張大嘴巴與母獅互動的瞬間，與迪士尼《獅子王》的經典曲目同名，充滿了戲劇張力與幽默感。（圖／©Bret Saalwaechter；Nikon Comedy Wildlife Awards授權提供）

