多圖／「2025搞笑野生動物攝影獎」爆笑曝光 牠們忘情熱舞勇敢作自己
記者張雅筑／台灣－英國報導
相信大家對「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」一定不陌生，因為該比賽總會收到野生動物們「戲精」上身和「超真實搞笑」的一面，例如：海豹咧嘴大笑、海龜對鏡頭比中指、震驚的松鼠使出必殺氣功以及蛋疼猴等，讓人看了笑開懷也想問：「真不是工讀生扮的嗎？」今（2025）年是這比賽舉辦的第11年，總計收到來自109個國家的參賽作品，日前主辦方已宣布獲獎者，而最受評審們青睞、獲得首獎的是，Mark Meth-Cohn的作品—《擊掌（High Five） 》。
由保羅（Paul Joynson-Hicks）和團隊們湯姆（Tom Sullam）及蜜雪兒（Michelle Wood）共同創辦的「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」，在那些讓人捧腹大笑的照片背後，其實蘊含著一段令人動容的初衷。致力透過不一樣的方式來保育野生動物和其棲息地的他們發現，傳統枯燥的演講或過於嚴肅的宣導，往往難以引起大眾的共鳴。因此，他們決定另闢蹊徑，透過野生動物那些滑稽、趣味的瞬間，以軟性的方式喚起全球對自然生態的尊重與保育意識。他們衷心希望，人類在會心一笑之餘，能更重視棲息地的維護，不再為了私慾破壞這些生命唯一的家園。
在2025年12月9日，主辦方揭曉了這屆「尼康搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）」得主，勇奪年度總冠軍最高榮譽的，是來自英國的熱情業餘野生動物攝影師、也是去年大賽的入圍者Mark Meth-Cohn。今年他以一張《擊掌（High Five）》，精準捕捉了一隻大猩猩在森林空地中「忘我熱舞」，超真實的幽默與逗趣瞬間，成功在萬件作品中脫穎而出，獲得評審們一致的青睞，讓他一舉包辦年度總冠軍與哺乳類組獎項。
主辦方表示，今年大賽邁入第11週年，參賽盛況空前，吸引了來自全球 109 個國家、超過萬件作品投稿，刷新了創賽以來的最高紀錄。在激烈的競爭下，經過重重篩選與專業評比，最終只有 44 件頂尖作品（含影片）能成功突圍進入決賽圈，角逐評審團心目中的最高榮譽與各類別桂冠。
在盧安達所拍攝的作品《擊掌（High Five）》奪得最高榮譽，攝影師Mark除了很開心外也分享了照片背後的故事。他表示，當時他們花了難忘的4天時間，在霧氣繚繞的維龍加山脈 （Virunga Mountains）尋找大猩猩家族。好不容易，他們遇到了一個名為「Amahoro」的大家族，「牠們聚集在森林空地，成年大猩猩安靜地覓食，而年幼的大猩猩則興致勃勃地玩耍。其中一隻年輕雄性特別熱衷於展示他的體操天賦：旋轉、翻滾、踢腿。觀看牠的表演純粹是一種享受，我很高興能在照片中捕捉到牠愛玩的天性。」
談到得知獲獎的當下，Mark表示：「在任何比賽中取得好成績都證明你的影像能引起共鳴。尼康搞笑野生動物攝影獎是年度重要賽事之一，參與過程輕鬆有趣，但背後有著嚴肅且堅定的使命感。去年入圍決賽後，我對今年能更進一步奪冠感到無比欣喜。」Mark透露，自己一生的攝影抱負之一就是在非洲大草原上捕捉大型貓科動物的蹤影。
作為總冠軍，Mark 將獲得由Alex Walker's Serian 提供的肯亞馬賽馬拉（Masai Mara）奢華野生動物獵遊之旅，在那裡有著無數的大型貓科動物與壯闊天空。此外，他還獲得了由坦尚尼亞Wonder Workshop手工製作的獨特獎座，以及來自ThinkTANK的專業攝影包。
尼康歐洲區行銷高級總經理邁爾（Stefan Maier）表示，今年參賽作品中流露的驚人才華與創意，令他們感到無比激動，非常榮幸能見證這成果。邁爾（Stefan Maier）補充道：「每一位獲獎者都巧妙地融合了幽默、攝影技巧與想像力，生動地記錄下大自然的瞬間；而Mark奪冠的作品，更是完美詮釋了野生動物純真愛玩的天性。尼康深以支持這些視覺敘事者為傲，我們致力於提供專業工具讓他們分享獨特視角，進而啟發全球觀眾守護地球上這些珍貴且卓越的野生動物。」
讓人值得一提的是，這比賽每年都會支持一個永續保育組織，2024年「搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）」選擇與總部來自英國的惠特利自然基金會（WFN）合作，將10%的利潤捐贈給他們，以支持南半球國家的保育領袖。據悉，惠特利自然基金會（WFN）已向90個國家的 200多名自然資源保護主義者提供了近2,700萬美金（約新台幣8.6億元）的資助。
以下為2025年「尼康搞笑野生動物攝影獎（Nikon Comedy Wildlife Awards）」其他得獎作品：
