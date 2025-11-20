多媒材吸引藝術目光 永靖心象畫會作品呈現生活美學

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】永靖在地藝術團體「心象畫會」年度會員展自11月14日起於成美藝廊盛大登場，展期至12月9日，為期近一個月。展覽以多元媒材呈現會員在生活與土地之間的藝術呼吸，讓地方居民與外來旅客在永靖、田尾以苗木生產著稱的地景之中，看見另一股靜靜耕耘的藝文力量。

心象畫會會員年度聯展在永靖鄉民藝廊展出，以痕跡為題呈現多媒材鋪陳的精采樣貌。（圖／記者周厚賢攝）

「我們會員皆來自永靖、田尾地區的愛好藝術人士，當年在羅教授的指導之下聚在一起，開啟了人生旅途上與藝術相伴的豐富旅程。」心象畫會會長許孟庭表示。本次展出作品媒材橫跨油畫、壓克力、水彩、水墨、書法、攝影、陶藝、專科創作、企劃藝術以及具特色的編織公益作品，可說是以生活所見化為藝術的完整呈現。許孟庭也提到，雖然會員多非科班出身，但在創作這條道路上的熱誠與不斷精進的精神，令他深受感動。「大家都在用自己的方式提升自我，也讓永靖的藝文氛圍更為豐富。」

廣告 廣告

從陳月鳳阿嬤純樸的作品中，看見樸實卻深情的人生歷練。（圖／記者周厚賢攝）

展覽也吸引外地藝術界人士前來觀摩。台中市藝術家協會總幹事徐細芳專程到場參觀後表示，心象畫會的作品雖以日常風景與心象為主題，但其內涵蘊含豐富的藝術語彙。「展場中每件作品都有耳目一新的感受，風格樸實卻真摯，正是地方生活藝術的最佳示範。」他也對參展會員會長許孟庭、創會長陳秋足、副會長林建彰、鄭貴英、陳月鳳、呂淑慧、張綺翠、張綺玉、楊彩蓮、范晴雅、張榮老師、蔡清和及陳銘修表達高度敬意，認為這場展覽「賞心悅目、令人眼界大開」。心象畫會年度會員展目前於成美藝廊展出中，期待透過藝術，讓更多人看見永靖深厚且多元的文化底蘊。