多家中共官方帳號接連出現「于朦朧」！巧合還是暗示？網：越看越不對勁

娛樂中心／綜合報導

多個中共官方帳號連環出現「于朦朧」！巧合還是暗示？在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

大陸男星于朦朧離奇死亡已滿三個月，輿論依舊沸騰。近期有網民發現，多個帶有官方背景的微博帳號，在毫無關聯的日常貼文裡，接連出現「于朦朧」三字，引發外界揣測：這是巧合語句？還是刻意為之？

「官方博文頻現于朦朧」：巧合堆疊成疑雲？

最受關注的，是人民網旗下的「人民網科普」在11月21日發佈的寫景貼文，其中一句「願你于朦朧中看清方向」被網民立刻截圖瘋傳。作為央媒系統的一員，這樣的用詞讓不少人直呼「太巧、太敏感」。

「人民網科普」發佈的寫景貼文，其中一句「願你于朦朧中看清方向」被網民立刻截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）

緊接著，11月25日，杭州西溪國家濕地公園官方帳號也在博文寫道：「木橋隱于朦朧。」語境完全日常，卻撞上敏感詞；10月30日，官方的中國氣象局發文，提到「于朦朧間觸摸歷史與當下的交融」；9月30日，江蘇鎮江市生態管理局也發文：「煙雨樓台隱匿于朦朧的霧氣之中。」

官方的中國氣象局發文，提到「于朦朧間觸摸歷史與當下的交融」，立馬被網友截圖。（圖／翻攝自微博）

不同單位、不同時間、不同主題，卻一再重複相同關鍵語句，讓不少網民感到詭異。

「巧合說」與「暗示說」對撞：民間解讀兩極化

網路上討論此事的聲音分成兩派：

「一派認為是純巧合」：官方貼文多使用文青語彙，剛好與名字重疊。

江蘇鎮江市生態管理局帳號也寫道，「煙雨樓台隱匿于朦朧的霧氣之中。」（圖／翻攝自微博）

「另一派則認為不單純」：于朦朧事件全民皆知，官媒編輯不可能全然不察，更有人推測這是官媒內部「有人故意放話」、甚至可能象徵中共體制內部的權力拉鋸。

「詭異審查」成外界關注焦點：

于朦朧事件發生後，中國網路出現明顯的審查混亂。一方面，微博、抖音大規模封殺相關內容，甚至連釣魚、賣魚帳號也遭殃（因網民以「小魚」暗指于朦朧）。部分平台還被官方約談，力度驚人。

此外，自事件爆出以來，一名自稱「紅色後代」的微博帳號「凜北川」持續要求為于朦朧討回公道，與官方審查對著幹，直到10月下旬才被全面消音。這種罕見的「反向抗議」更加深外界對事件的疑惑。

今年9月11日，于朦朧墜樓消息曝光後，中共官方迅速定性為「意外」。然而網路流傳的版本卻截然不同：有人指他被娛樂圈大佬「潛規則」、遭虐殺；也有人聲稱他被用作中共高層家族「獻祭轉運」。相關傳言甚至牽涉到習近平、蔡奇等高層名字。網民也因此翻出近十多年娛樂圈多起明星離奇身亡事件，痛批體制黑暗。

真相未明，語句卻頻頻出現：巧合，還是刻意？

如今，多個官方帳號在毫無必要的情境下反覆出現「于朦朧」，讓事件在沉寂後再度升溫。在中國輿論高度受控的環境中，這樣的「巧合」，顯得格外耐人尋味。

值得一提的，截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

