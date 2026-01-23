多家托兒所遭控詐領聯邦補助 川普令凍結明州社福款

民眾去（2025）年12月27日在托兒所門口前說道，「滾啦，你們在此不受歡迎。不要臉，你們移民局不要臉，裡面的人不要開門。」

網紅尼克薛雷則同時說，「你樂於見到190萬美元被非法運用嗎？」

美國網紅尼克薛雷於2025年12月公布一段影片，指控畫面中的托兒所詐領聯邦補助，加上更早之前，美國司法部認為，撥交給明尼蘇達州的健保經費疑似遭詐領金額高達90億美元。

除了川普政府下令暫時凍結給明尼蘇達州的社福補助款，財政部長貝森特也進駐明尼蘇達州，針對接受補助的社福機構、醫療院所以及負責發放聯邦補助的金融機構進行全面調查。

美國財政部長貝森特表示，「我們追蹤了犯罪集團的金流，並調查這些錢有無落入恐怖份子之手。今天早上稍早我會見幾家金融機構代表，表明我們必須加強保護國家與金融體系免受浪費、詐欺與濫用的侵害。」

儘管有主流媒體報導指出尼克薛雷的指控證據不足，但國會所屬的審計辦公室GAO認為，不僅托兒所可能涉及詐領聯邦補助款，其他包括健保經費也可能被有心人以非法方式流用，且金額相當龐大，因此財政部主張明尼蘇達只是全面調查的起點，其他49個州一個都不能放過。

貝森特表示，「調查範圍將從明尼蘇達州向外擴大，釐清其他49個州是否也有浪費、詐欺與濫用。GAO、也就是國會審計辦公室認為，這起詐騙公款案涉及的金額每年高達3000億到600億，都是美國政府花出去的錢。」

面對如滾雪球般的案情發展，目前身處風暴核心的明尼蘇達州州長華茲，1月初決定放棄在2026期中選舉尋求3連任，專心應對相關調查。不過他仍舊語氣強硬，反控這一連串事件是川普主導的政治迫害。

明尼蘇達州長華茲回應，「即使我們打擊詐騙頗有進展，我們現在卻看到一群政治人物企圖利用這次的危機，我就直言不諱了，是川普和他在華府與聖保羅市的黨羽還有網路鄉民，要把本州變成更冷酷更卑鄙的所在。」

對於華茲本人是否涉案，乃至於疑似的弊端是否有境外勢力介入，貝森特並沒有公布任何細節。另外先前2022年的明尼蘇達州社福弊案，被起訴的嫌犯近9成都是索馬利亞裔，也因此造成當地移民社區和執法單位的緊張，甚至發生民眾駕車衝撞移民局人員，隨後遭擊斃的不幸事件。