多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？

社會中心／綜合報導

北捷攻擊案爆發後，日媒初步報導底下，有人質疑嫌犯的身分是中國人。（圖／翻攝自日本yahoo）

19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。

19日17時許，捷運北車M7出口、中山站發生隨機殺人案，27歲的張文先在北捷M7出口扔擲煙霧彈，砍傷一位上前制止的民眾，張文犯案後逃離現場，前往捷運中山站，同樣再丟煙霧彈，隨後拿出長刀，沿路隨機砍人，從馬路砍進誠品南西商場，最終墜樓、經搶救後不治。

本次重大社會事件，獲《每日新聞》等日本媒體報導，有提及「台北中心無差別襲撃」、「來自日本奈良的遊客表示：真沒想到會發生這樣的事」、「日本台灣交流協會台北事務所指出，沒有日本公民捲入事件」等。相關報導的留言區，許多人紛紛哀悼，「盼逝者的靈魂安息」、「你永遠不知道什麼時候、在哪裡會遇到災難」、「實在令人痛心」。

在張文砍人之際的初步消息，尚未查出他涉及逃兵役、年齡等資訊時，部分日本網友提出「嫌疑人是誰？中國嗎？」「我能猜到你來自哪個國家」、「中國？」隨著消息慢慢完整，許多人紛紛出來澄清，「據警方稱，嫌疑人是一名27歲男子」、「多家台灣媒體報道稱，該名男子涉及逃避兵役」。

