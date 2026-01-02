多家醫院推門診收據無紙化 醫改團體：須兼顧民眾知情權

民眾看完病、繳完費用後，不用再等門診收據列印出來，就可直接領藥離開。

為了響應環保與醫療數位化政策，衛福部台北醫院從去（2025）年底開始，門診批價櫃檯不再主動提供紙本的醫療收據，全面改為電子醫療收據，不過民眾反應兩極。

記者訪問就醫民眾，陳先生認為，「可以啊，減少浪費啊，也那個環保這樣子。」鮑小姐則指出，「我還是希望有收據，帶媽媽來看醫生，然後需要有個收據證明說帶媽媽來看這樣子。」

醫療院所推動「收據無紙化」已經成為趨勢，目前除了衛福部台北醫院之外，台大醫院、長庚醫院及奇美醫院，都不主動提供紙本收據，民眾若有需求，還是可以主動要求列印，台北榮總可利用自助繳費機，自行選擇是否列印紙本收據，新光醫院則規劃今年農曆年後，從3月1日起跟進電子醫療收據。

衛福部台北醫院副院長吳建賢指出，「這樣的措施可以減少每年約減少70萬張以上的用紙，那也增加了病人的便利性，不需要收據的可以直接離院。」

醫改會執行長林雅惠表示，「有許多民眾及長者，那仍然習慣是使用紙本的，醫療院所應該在繳費時主動提醒，讓民眾可以選擇。」

醫改會指出，隨著超高齡社會來臨，年長者越來越多，可能與年輕族群產生數位落差，醫院應提供管道讓民眾核對醫療費用，否則萬一出現醫療糾紛，又沒有收據佐證，恐怕出現更多亂象。

而衛福部台北醫院則強調，相關醫療費用資料都依規定上傳到國稅局系統，民眾可依個人需求自行查詢使用，不會影響報稅與相關證明。