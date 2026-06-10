多家重電大廠5月營收攀峰 受惠AI產業拉貨

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）重電大廠陸續公布5月營收，亞力和華城前5月營收創同期新高，士電和中興電5月營收創歷年同期新高，主要受惠人工智慧AI產業應用帶動重電設備拉貨。

亞力公布5月自結合併營收約新台幣8億元，較2025年同期減少30.83%，累計前5月營收41.98億元，年增10.77%，創同期新高。

亞力表示，今年接單金額超過銷貨30%，為未來業績成長增添新動能；目前在手訂單規模超過120億元，持續增加續創歷史新高，主要是AI浪潮加速擴大重電設備需求，未來整體營運可再創新高。

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展望未來商機，亞力表示，至少涵蓋3大需求，首先台電強韌電網計畫建置為配合未來AI成長需求，加速帶動重電設備需求；此外半導體產業海內外擴建新廠商機，帶動亞力機電產品採購，既有客戶增加資本支出外、另有新客戶加入。

亞力表示，今年前5月半導體產業鏈貢獻營收成長幅度倍增，是今年及未來幾年亞力業績成長主要動能。

在第3需求，亞力說明持續受惠AI工廠及AI資料中心（AIDC）機房建置，亞力陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲客戶新訂單及國外大廠新客戶的AI機房建置，也獲得輝達（NVIDIA）轉投資中南美子公司的海外新訂單，未來對亞力貢獻成長可期。

在軌道建設商機，亞力表示，今年初與日本信號團隊取得第三代中央行車控制系統（CTC）建置專案部分產品與服務，也持續與台鐵合作。

士電下午公布5月自結營收30.49億元，月減10.42%、年增8.35%，創同期新高；累計前5月營收180.12億元，年增14.89%。

士電先前表示，訂單能見度看到2029年甚至2030年，持續在台灣和北美市場擴展重電設備，布局AI資料中心應用，其中北美市場規劃每年業績成長幅度15%至20%。

華城自結5月營收約14.77億元，年減9.33%，是同期次高；累計前5月營收84.82億元，年增3.9%，為同期新高。

華城持續受惠AI資料中心電力變壓器拉貨力道，華城先前預期，今年外銷占整體業績比重目標升至60%，預估今年AI資料中心訂單規模占整體訂單規模比重，可超過20%。

中興電先前公布5月自結營收23.92億元，月增3.65%、年增3.62%，也創同期新高；累計前5月自結營收111.9億元，年增2.33%。

中興電先前預估，今年營運目標雙位數百分比成長，AI算力和綠能轉型帶動成長無虞，其中高壓氣體絕緣開關（GIS）重電設備獲得半導體晶圓大廠認證，第4季逐步出貨給國內新廠區，另外在AI資料中心應用，中興電今年涉入工程統包與建置項目。（編輯：楊蘭軒）1150610